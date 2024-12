Dia D: Aracaju participa de mobilização nacional contra o Aedes aegypti

Neste sábado, 14, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) participou do Dia D de mobilização contra o Aedes, que aconteceu nos bairros Jardins e Grageru. A ação contou com a presença do secretário adjunto da Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde (Saps/MS), Jerzey Timóteo e representantes da Secretaria de Estado da Saúde (SES).

Todos os sábados, as equipes de combate às endemias desenvolvem um trabalho intensivo de visitas domiciliares, vistoria de quintais e orientações à população, além do que já é realizado durante a semana. Presente na ação, o secretário Jerzey Timóteo enfatizou a importância dessa força tarefa.

“O Dia D contra à dengue e as demais arbovirores é um momento importante de conscientização da população, para que possamos continuar atuando na prevenção, pois aproximadamente 75% dos focos do mosquito Aedes aegypti estão nas residências. Temos observado uma tendência similar ao que aconteceu no verão passado e nosso objetivo é intensificar esse combate, para evitar mortes e sobrecarga do sistema de saúde”, enfatiza o secretário Jerzey Timóteo.

A diretora de Vigilância em Saúde, Taise Cavalcante, pontuou a relevância da presença dos representantes do Ministério da Saúde no acompanhamento desse trabalho.

“O país está mobilizado neste dia e poder receber representantes do Ministério da Saúde nos permite uma troca de experiências e a oportunidade de apresentar de perto o nosso trabalho, que é realizado durante todo o ano”, pontua Taise Cavalcante.

Cerca de 50 agentes foram mobilizados para o Dia D e percorreram diversas ruas do bairro Jardins e Grageru, com o planejamento de visita a mais de mil imóveis. A supervisora do Programa Municipal de Combate ao Aedes, Edjeane Scarlet, explica como funciona esse trabalho.

“Realizamos as visitas com o objetivo principal de verificar locais com potencial de se tornar possível criadouro, ou seja, lavanderias, caixas d’água sem a proteção devida, garrafas, vasos de plantas, ralos entre outros. O foco encontrado, nós eliminamos e orientamos a população sobre os riscos de não manter os cuidados”, explica Edjeane.

Parceria

Os mutirões acontecem em parceria com a Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), por meio dos agentes de limpeza, que realizam varrição, recolhimento de lixo e verificação de terrenos. O Dia D contou ainda com a presença dos profissionais da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Sema), que realizou voos com um drone para identificar possíveis criadouros, a exemplo de caixas d’água destampadas.

Outras ações

A SMS mantém um cronograma de ações que contribuem para o controle e combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Além das visitas domiciliares durante a semana, há a aplicação do fumacê costal, atividades em escolas promovendo educação em saúde, além da apuração de denúncias sobre locais com possíveis focos do Aedes.

Apesar disso, o apoio da população é fundamental, como enfatiza o gerente do programa de combate à endemias, Jeferson Santana. “Precisamos nos manter vigilantes, sobretudo pela condição climática da nossa cidade, na qual chuvas ocasionais seguidas de aberturas de sol podem contribuir para o acúmulo de água e consequentemente o desenvolvimento do mosquito. A população também precisa continuar recebendo os nossos agentes e fazendo sua parte a respeito da verificação de quintais e outros locais”, finaliza Jeferson Santana.

