Dia D de vacinação contra HPV acontece neste sábado, em Aracaju

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS), realizará no sábado (12), o Dia D de Mobilização para vacinação contra o HPV. A ação tem como foco principal, adolescentes e jovens de 15 a 19 anos que ainda não iniciaram ou completaram o esquema vacinal.

A SMS informa que das 7h30 às 12h30, oito Unidades de Saúde da Família (USFs) estarão abertas especialmente para atender esse público. A iniciativa visa resgatar cerca de 26 mil adolescentes que, desde o início da vacinação em 2014, ainda não foram imunizados.

Unidades participantes:

– USF Augusto Franco, bairro Farolândia;

– USF Celso Daniel, bairro Santa Maria;

– USF Hugo Gurgel, bairro Coroa do Meio;

– USF Edézio Vieira de Melo, bairro Siqueira Campos;

– USF Dona Jovem, bairro Industrial;

– USF Carlos Fernandes, bairro Dom Luciano;

– USF Renato Mazze, bairro Santos Dumont;

– USF Onésimo Pinto, bairro Jardim Centenário.

A gerente técnica do Programa de Imunização da SMS, Larissa Ribeiro, explica que a escolha das unidades levou em conta os dados de atraso vacinal. “Selecionamos aquelas com maior número de adolescentes não vacinados, com registros de até mil jovens em atraso por unidade. O objetivo é alcançar esse público de forma ativa e estratégica”, reforça.

Para se vacinar, é necessário apresentar documento com foto e o cartão de vacinação. A ação é voltada exclusivamente para moradores de Aracaju. Além do Dia D, a busca ativa continuará até 30 de junho em todas as 45 Unidades Básicas de Saúde da capital, dentro do horário de funcionamento padrão e, em 20 delas o horário é estendido, até 18h30.

Com informações e foto da Ascom/SMS