Dia D de Vacinação: Saúde Aracaju intensifica imunização neste sábado

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) promove neste sábado, 22, o “Dia D de Vacinação”, com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal e garantir que mais pessoas tenham acesso às vacinas de rotina. A ação ocorrerá em 16 Unidades de Saúde da Família (USFs) distribuídas por toda a cidade, funcionando das 7h30 às 12h30.

Todas as vacinas do Calendário Nacional de Imunização estarão disponíveis, exceto as doses de BCG, Influenza e Dengue. A mobilização tem como foco atualizar as cadernetas de vacinação e conscientizar a população sobre a importância dos imunizantes, especialmente entre crianças menores de dois anos, gestantes e idosos, considerados grupos prioritários.

A gerente técnica do Programa de Imunização da SMS, Larissa Ribeiro, destacou a estratégia utilizada na escolha das unidades de saúde participantes. “Selecionamos duas unidades por região para garantir um acesso mais amplo à população. Essa é uma oportunidade extra para aqueles que não conseguem se vacinar durante a semana. Nosso objetivo é elevar a cobertura vacinal na cidade”, afirmou.

As equipes envolvidas incluem enfermeiros, técnicos de enfermagem e gestores que acompanharão de perto a execução da campanha. “As unidades de saúde foram abastecidas com doses suficientes para atender a demanda, e eventuais reposições serão feitas conforme necessário durante a ação”, assegurou Larissa.

Entre as vacinas disponíveis, estão as doses contra Covid-19, HPV, Pneumocócica 10 e 23, Meningocócica C, Febre Amarela, VIP (vacina inativada e vacina oral poliomielite), Hepatite B, Penta, Rotavírus, Hepatite A, Tríplice Viral, Tetraviral, Dupla adulto, DTP e Meningo ACWY.

A SMS reforça a importância da adesão da população ao Dia D de Vacinação. “Essa é mais uma iniciativa para facilitar o acesso à imunização e aumentar a proteção da nossa população. Convidamos todos que têm doses em atraso a comparecerem às unidades e garantirem sua proteção”, concluiu Larissa Ribeiro.

Por Ascom/SMS