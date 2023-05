Dia das Mães: mulheres reconhecem qualidade do atendimento

No próximo domingo, 14 de maio, é comemorado o Dia das Mães e, para as novas mães aracajuanas que tiveram a oportunidade de dar à luz na Maternidade Lourdes Nogueira, o primeiro complexo materno-infantil da rede municipal, a comemoração desta data acontece de forma ainda mais especial, uma vez que, no local, todas elas recebem a devida atenção e os cuidados necessários que marcam a qualidade do atendimento prestado.

Para as mães de “primeira viagem”, como a influenciadora digital Ivana Melo, foi tamanha a surpresa e gratidão diante do atendimento recebido na Lourdes Nogueira que ela decidiu compartilhar. De acordo com relato postado em suas redes sociais, Ivana conta que optou pelo parto na maternidade após acompanhar no noticiário uma reportagem sobre a estrutura e propósito da unidade, cujos atendimentos são humanizados.

“Eu escolhi parir pelo SUS porque eu queria muito ter parto normal e a minha obstetra resolveu que não ia fazer mais parto normal este ano. As maternidades particulares fazem de tudo para induzir a uma cesárea e eu não queria isso. Assim que a Lourdes Nogueira inaugurou, eu fui procurar saber como estava funcionando e minha doula fez o cadastro para poder me acompanhar quando meu filho resolvesse nascer”, explicou.

João Gabriel, filho da influenciadora, veio ao mundo no dia 22 de abril – sexto dia de funcionamento da unidade -, saudável e através de um parto normal, como a mãe tanto sonhou. “Foi meu esposo que cortou o cordão umbilical e minha doula fez o carimbo da placenta. Isso já estava no meu plano de parto, mas na hora eu nem precisei falar ou pedir nada. Eu me senti uma rainha, tinha até banheira no quarto”, contou ela no relato postado nas redes sociais.

Ivana ressaltou que a experiência na Lourdes Nogueira foi totalmente incrível. “Da hora que eu cheguei até a hora que fui embora, fui bem recepcionada por todos, os profissionais são bem treinados e humanos. A estrutura da maternidade está impecável, cuidaram super bem do meu neném e o atendimento foi perfeito. Isso reflete, com certeza, em um ótimo primeiro Dia das Mães”, afirma.

Diante do reconhecimento da população acerca do atendimento ofertado pela Maternidade Lourdes Nogueira, a secretária da Saúde de Aracaju, Waneska Barboza, ressalta o orgulho para a gestão municipal de pôr em funcionamento esse complexo materno-infantil, que garantirá um Dia das Mães especial para centenas de mulheres que vivenciaram a experiência de ser mãe na unidade recém-inaugurada.

“É gratificante saber que este ano, as novas mães que tiveram a oportunidade de terem seus filhos na Maternidade Lourdes Nogueira celebrarão o Dia das Mães de uma maneira tão especial após o atendimento recebido na unidade materno-infantil do município. O reconhecimento delas, de que o trabalho realizado pela Prefeitura de Aracaju, através da Secretaria da Saúde, tem garantido um parto humanizado e um serviço de qualidade para gestantes e puérperas, e que tem mudado suas vidas e até mesmo a forma como enxerga a maternidade, demonstra que a gestão municipal está no caminho certo na oferta desse atendimento que a população de Aracaju merece”, afirmou.

Três dias após o início de funcionamento da Maternidade Lourdes Nogueira, em 19 de abril, o som que ecoava pelos corredores da unidade materno-infantil anunciava o nascimento de mais um aracajuano. Após passar por todo o procedimento pré-parto, com a devida preparação e acompanhamento médico, saia do ventre de Nivia Maria Santos o “pequeno profeta”, como a mãe chamou Paulo Henrique, nascido na mesma data natalícia da mãe. Em virtude do fato, ela destacou, inúmeras vezes, que o nascimento do seu filho, nesta data, foi, entre outros presentes, “aquele entregue por Deus”.

“Definitivamente, este vai ser um dia das mães muito especial pra mim, principalmente porque o meu filho nasceu no dia do meu aniversário. Pra mim, este ano novo de vida foi muito especial, pois recebi um presente de Deus na minha vida, foi uma bênção. Minha benção. O meu primeiro filho, meu tão sonhado primeiro filho. Não, não vou dizer que ele foi concebido de uma hora pra outra. Foi planejado e sonhado por Deus pra mim. Então esse será o Dia das Mães, meu primeiro Dia das Mães e, com certeza, o mais especial, por viver esse milagre do Senhor na minha vida”, contou emocionada.

Nívia destaca que, para além da coincidência na data que tornou o nascimento de Paulo ainda mais especial para ela e seu marido, Flávio Henrique Santos, o atendimento recebido na Lourdes Nogueira também contribuiu para que o dia 19 de abril fique marcado para sempre em sua vida, pois o atendimento que recebeu o auxiliou a desmistificar o momento do parto.

“Ter meu filho na Lourdes Nogueira foi uma experiência única, porque eu tinha um certo medo, de tantas coisas que tinha ouvido de outras maternidades, do atendimento de algumas enfermeiras, do tipo de tratamento recebido quando você sente muitas dores. Mas lá, eu me senti acolhida, me senti segura desde o momento que cheguei. Todas as enfermeiras, o médico, Marcos Paulo, que me atendeu, fui passando pelos procedimentos e me acalmando. Tudo aquilo que eu pesquisava na internet eu vivi, que foi um parto humanizado, um parto com pessoas que me atenderam bem, me acolheram, me estimularam. Eu não tenho palavras para descrever tudo que eu vivi na maternidade. No pós-parto também fui muito bem atendida. Recebi orientação sobre amamentação e eu não sofri muito no processo, em casa, por conta desses ensinamentos que foram passados na maternidade. Nunca vou esquecer tudo isso que vivi lá”, comemora.

Por Tirzah Braga

Foto Marcelle Cristinne