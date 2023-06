Estácio Sergipe promove evento para abordar a temática. Mesa redonda aberta à comunidade acontece na próxima segunda-feira (5)

Em alusão ao Dia Mundial de Conscientização de Transtornos Alimentares, comemorado em 2 de junho, o Centro Universitário Estácio em Sergipe promove, na próxima segunda-feira (5), a mesa redonda “Conscientização sobre os Transtornos Alimentares: Gente Real, Recuperação Real”. O evento faz parte de uma campanha mundial que busca alertar a população e os governantes da importância de um tratamento adequado para os transtornos alimentares. A programação, que se estende das 18h às 21h30, conta com a presença da psiquiatra Raquel Santiago, da nutricionista Celina Campos e do psicólogo e nutricionista Valter Costa.

De acordo com Valter Costa, coordenador do curso de Nutrição da Estácio Sergipe e organizador do evento, o objetivo da mesa redonda é “levar informações de qualidade e baseadas nas melhores evidências disponíveis para a população sergipana, em especial para os profissionais e estudantes da área da saúde”. O professor acrescenta ainda que um dos objetivos também é conscientizar a população sobre um tema que ainda é pouco discutido. “Os transtornos alimentares ainda são pouco conhecidos e compreendidos pela população, além do que, por serem transtornos mentais, eles têm todo um conjunto de tabus associados”, ressalta. “Nessa perspectiva, a falta de conhecimento dificulta o diagnóstico e, em especial, o tratamento”, complementa Valter.

O evento acontece no auditório 1 da sede da instituição, em Aracaju. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas em: https://forms.gle/EY6gWFC4XCUtsHxo8

Serviço

O que? Mesa redonda “Conscientização sobre os Transtornos Alimentares: Gente Real, Recuperação Real”;

Quando? 05 de junho, segunda-feira, às 18h;

Onde? Auditório 1 do campus da Estácio em Aracaju. Rua Teixeira de Freitas, 10, Salgado Filho. 49020-530;

Inscrições: Gratuitas pelo link https://forms.gle/EY6gWFC4XCUtsHxo8

Ascom Estácio Sergipe