“Diabetes tipo 2 avança entre jovens”, alerta biomédica Viviane Lins

A idade para diagnóstico do diabetes tipo 2 está caindo e o alerta é sério: jovens e adolescentes estão entre os grupos mais vulneráveis. A gravidade levou a Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) a reduzir a idade de rastreamento para 35 anos, exigindo exames preventivos em crianças obesas e sedentárias. A mudança reflete uma epidemia silenciosa que atinge 16,6 milhões de brasileiros. Em Aracaju, a biomédica Viviane Lins, coordenadora da clínica Doutor DM2, aponta sedentarismo, alimentação inadequada e má qualidade do sono como fatores de aceleração dessa doença silenciosa.

“A recomendação da SBD confirma uma realidade que vemos todos os dias. Hoje é comum vermos jovens e até adolescentes passarem horas no celular, sem atividade física, e isso já se reflete diretamente na saúde. Essa inércia cobra um preço alto na saúde pública,” alerta a biomédica.

Segundo ela, o diagnóstico precoce é fundamental para evitar complicações graves e pode mudar a trajetória do paciente. “A diabetes não controlada pode sobrecarregar o sistema renal e isso pode trazer consequências mais graves como hemodiálise. Uma vez em tratamento de diálise, a expectativa média de vida é de apenas seis anos”, alerta Viviane. Outro risco grave é a retinopatia diabética, uma complicação ocular do diabetes que afeta a retina. Ela ocorre quando altos níveis de açúcar no sangue danificam os vasos sanguíneos da retina, levando a vazamentos, hemorragias ou mesmo ao crescimento de novos vasos sanguíneos anormais. Com o tempo, isso pode resultar em perda de visão ou cegueira.

Embora exista predisposição genética, Viviane reforça a importância do rastreamento precoce e da adoção de hábitos de vida saudáveis. “Hoje já se fala em ‘diabesidade’, termo usado quando o diabetes se desenvolve em decorrência da obesidade, já que o excesso de peso é um importante fator de risco para o diabetes tipo 2. Cada paciente precisa assumir seu papel no autocuidado. Manter peso saudável, praticar exercícios e cuidar da saúde emocional são fundamentais para prevenção e controle”, reforça a biomédica.

Tratamento multidisciplinar

Na Doutor DM2, o tratamento é integrado e personalizado. Exames periódicos, suplementação estratégica, apoio nutricional e terapias integrativas fazem parte da rotina. “Trabalhamos o ganho de massa magra para prevenir sarcopenia, melhoramos a composição corporal, o sono e o sistema imunológico. Nosso objetivo é cuidar de dentro para fora e fora para dentro, garantindo que o paciente mantenha o controle mesmo fora da clínica”, afirma Viviane.

Ainda segundo a especialista, os resultados já são visíveis em índices de remissão. “Não falamos em cura, pois a doença pode retornar se os cuidados forem interrompidos, mas mostramos o caminho para que a estabilidade seja mantida. Uma vez diagnosticado, o paciente precisa monitorar sua saúde semestralmente, com exames como glicemia e hemoglobina glicada. Isso garante controle rápido em caso de alterações”, orienta Viviane.

