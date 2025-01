Diretores Regionais tomam posse para administrar 318 unidades

Os dez diretores regionais de Educação que compõem o quadro de gestor regional da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura tomaram posse nesta quinta-feira, 16, no Complexo Administrativo e Pedagógico da Seduc, em Aracaju. Eles terão a missão de administrar as 318 escolas da rede pública estadual de ensino em todos os 75 municípios sergipanos. Para as regionais que compuseram a lista tríplice, o mandato será de dois anos. Para as diretorias que não compuseram, o gestor exercerá a função por um prazo de um ano.

O secretário de Estado da Educação e da Cultura, Zezinho Sobral, acompanhado do secretário executivo, Marcel Rezende, assinou o termo de posse e enfatizou a importância do trabalho em conjunto com os gestores de escolas. Ele fez um balanço dos programas e atividades educacionais e mencionou que há uma missão a perseguir na aprendizagem de jovens e adultos em Sergipe e no combate ao analfabetismo, além de aprendizagem dos alunos.

“Quero agradecer o empenho de todos que permanecem e dar as boas-vindas aos que chegam. Todos têm uma missão complexa, mas de suma importância para a educação de Sergipe e, aqui, estão por comporem um quadro altamente especializado e qualificado”, afirmou.

Juntamente com dirigentes dos departamentos, a exemplo da Alimentação Escolar, do Transporte, de Educação, de Apoio ao Sistema Educacional, além dos departamentos de Obras e Edificações Escolares, do Financeiro, dos Recursos Humanos e das assessorias de Planejamento, Comunicação e Informática, entre outros, os dirigentes regionais de Educação compõem o quadro executivo dos núcleos por territórios regionais, sediados em Propriá, Gararu, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora das Dores, Itabaiana, Japaratuba, Nossa Senhora do Socorro, Aracaju, Lagarto e Estância.

Apenas duas diretorias regionais – do Leste Sergipano (DRE4) e do Alto Sertão Sergipano (DRE 7) – serão administradas por novas gestoras: Handresha Rocha – DRE4 (Japaratuba) e Maria das Graças – DRE07 (Gararu).

Para a diretora do Alto Sertão Sergipano, DRE 7, sediada em Gararu, Maria das Graças de Albuquerque, a expectativa é se somar aos gestores para desenvolverem um trabalho de excelência em prol da qualidade da proficiência na aprendizagem. “Pretendo trazer os diretores de escolas para a gestão, sempre com escuta ativa para que possamos juntos trabalhar em parceria e alinhar a perspectiva da qualidade do ensino”, disse.

Lista de diretores regionais de Educação

Gilvânia Guimarães– DEA – Aracaju

Franz Russemberg – DRE01- Estância

Daniela Silva – DRE02- Lagarto

Gladston dos Santos – DRE03 – Itabaiana

Handresha Rocha – DRE4 – Japaratuba

Elaine Tomé – DRE05 – Nossa Senhora da Dores

Max Cardoso – DRE06 – Propriá

Maria das Graças – DRE07 – Gararu

Marleide Cruz – DRE08 – Nossa Senhora do Socorro

Antônio J. Santana – DRE09 – Nossa Senhora da Glória

Foto: Silvio Oliveira