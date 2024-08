Diversidade e inclusão em foco na Estácio Sergipe, no dia 23

O Centro Universitário Estácio de Sergipe promove, no próximo dia 23 de agosto, sexta-feira, às 19h, o evento “Diversidade, Inclusão e Equidade”, que contará com a presença de Gabriel Valadares, aracajuano formado em Engenharia Elétrica. Gabriel, ex-trainee e atual coordenador de Diversidade e Inclusão, Experiência do Colaborador e Projetos de Gente e Gestão, é reconhecido por sua atuação em diversas iniciativas estratégicas e operacionais voltadas para a promoção da diversidade e inclusão no ambiente corporativo e na sociedade. O evento será realizado no Auditório 1 da instituição e promete proporcionar uma rica troca de experiências sobre a importância da diversidade e equidade nas organizações.

Serviço

O quê? Debate “Diversidade, Inclusão e Equidade”, com Gabriel Valadares;

Quando? 23 de agosto, sexta-feira, às 19h;

Onde? Auditório 1 da sede da Estácio Sergipe em Aracaju, localizado na Rua Teixeira de Freitas, 10, Salgado Filho.

Entrada: Gratuita

Ascom