Dizer Não: o 1º passo para se escolher e construir relações verdadeiras

Por Adriana Meneses*

Dizer “não” é muito mais do que recusar um pedido ou evitar uma obrigação incômoda. É um gesto profundo de cuidado consigo mesmo, um sinal de que você respeita seus sentimentos e valoriza sua própria vida. Ao estabelecer limites, você afirma para si mesmo e para o mundo que suas necessidades importam, que sua voz merece ser ouvida.

Mas vamos ser honestos: dizer “não” nem sempre é fácil. É normal sentir medo de magoar alguém, de parecer egoísta ou de enfrentar julgamentos. Ainda assim, abrir mão dos seus limites para agradar os outros pode acabar te deixando exausto, ansioso e, muitas vezes, desconectado de quem você realmente é. Dizer “sim” para tudo não te torna mais amado; apenas esgota suas energias.

Quando você aprende a se posicionar, algo mágico acontece: sua autoestima cresce, você passa a se conhecer melhor e a construir relações mais verdadeiras. Afinal, as conexões mais saudáveis são aquelas baseadas no respeito mútuo. Dizer o que você sente e precisa é um ato de coragem que fortalece os laços com as pessoas que realmente importam.

Talvez você esteja se perguntando: como, então, começar a dizer “não”? Primeiro, olhe para dentro. Entenda seus limites. O que te faz sentir bem? O que ultrapassa seus limites emocionais e mentais? Quando você reconhece o que é inegociável para o seu bem-estar, comunicar isso aos outros se torna mais claro.

Aí vem a prática. Experimente frases simples, mas poderosas, como: “Não posso agora”, “Não me sinto confortável com isso” ou “Preciso priorizar outra coisa no momento”. Lembre-se: cuidar de si mesmo não é egoísmo, é responsabilidade. Comece aos poucos, em situações pequenas, e perceba como a confiança vai crescendo.

Se esse processo parecer desafiador, tudo bem! Procurar ajuda de um terapeuta pode ser transformador. A terapia não é apenas um espaço de desabafo, mas também um local onde você aprende a identificar padrões de comportamento, a ser mais assertivo e a lidar com a ansiedade de se impor.

Por fim, lembre-se de que a empatia com os outros não deve significar se anular. Você pode compreender e respeitar os sentimentos de quem está ao seu redor, sem sacrificar os seus próprios limites.

Dizer “não” é um aprendizado constante, uma jornada de autoconhecimento e fortalecimento emocional. Cada vez que você escolhe priorizar sua saúde mental e emocional, você está dizendo “sim” para a sua felicidade e autenticidade. E isso é uma escolha poderosa.

Então, que tal dar o primeiro passo hoje? Comece a se escutar mais e a construir uma vida que realmente te represente.

*Adriana Meneses é Psicóloga e Jornalista