Dois shoppings de Aracaju ofertam vacinação neste fim de semana

Durante todos os finais de semana do mês de setembro, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), ampliará a oferta de imunização nos shoppings RioMar e Jardins.

A ação, que integra o programa ‘Bora Vacinar!’, beneficia pessoas a partir dos 5 anos e tem como objetivo facilitar o acesso da população e ampliar a cobertura vacinal na capital.

Os postos funcionam aos sábados, das 10h às 16h, e aos domingos, das 12h às 18h. Para se vacinar, basta apresentar documento com foto e a caderneta de vacinação. Entre os imunizantes disponíveis estão vacinas contra Covid-19, Influenza, Tríplice Viral, meningite ACWY, HPV, Hepatite B, Febre Amarela, entre outras.

A iniciativa é uma alternativa prática e segura para quem não consegue comparecer às unidades de saúde durante a semana. Nos meses de julho e agosto, 6.287 doses foram aplicadas nesses pontos, resultado que demonstra a adesão da população e reforça a importância da estratégia.

Além de facilitar o acesso, as ações contribuem para ampliar a cobertura vacinal do município, que vem apresentando bons resultados. Entre 7 de abril e 25 de agosto, por exemplo, Aracaju registrou 49,41% de cobertura contra a gripe, superando a média nacional de 48%. A SMS mantém ainda outras estratégias de imunização em escolas, unidades de saúde e ações itinerantes, garantindo mais oportunidades para que a população se mantenha protegida.

