Dr. Filipe Cortes lança pré-candidatura a vereador de Aracaju

Filipe Cortes de Menezes, procurador municipal, doutorando em direitos humanos, pesquisador com livro publicado pela editora UFS se lança pré-candidato a vereador de Aracaju pelo partido Cidadania, Federação Cidadania/PSDB, que por sua vez lança como pré- candidata a prefeita Emilia Correa.

Filipe tem todos os atributos para o desempenho da função, desde a sua bagagem profissional e acadêmica, além de conhecer a fundo a legislação de Aracaju, sendo inclusive autor de livro em 2008 pela editora UFS acerca das leis municipais inconstitucionais , época em que denunciou o uso de lei ‘revogada” pelo município(lei 1464/88_estatuto dos funcionários); o pré-candidato a vereador é filho do médico Jocelino Farias de Menezes (in memorian), que atuou por décadas na medicina de trânsito e na clínica geral como urologista.

Uma das pautas do pré-candidato é a defesa dos portadores de necessidades especiais, como o autismo, sendo que o livro já ajudou em 2009 na defesa destes direitos, pois usado pelo Tribunal de Justiça de Sergipe como fundamento para determinar que o fundo municipal de apoio de deficientes fosse regulamentado e com isso o município pudesse melhor passar a investir nestes direitos; o presidente do partido Cidadania em Aracaju é o vereador Ricardo Marques.