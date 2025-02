Dra Lidiane Lucena destaca programa ‘Opera Sergipe’ e parabeniza Governo

Durante a Sessão Plenária desta terça-feira (18), na Assembleia Legislativa (Alese), a deputada Dra. Lidiane Lucena (Republicanos) destacou o lançamento da segunda fase do Programa ‘Opera Sergipe’, considerado por ela como “mais um avanço significativo na saúde do nosso estado”.

A parlamentar celebrou os resultados da iniciativa que, segundo ela, “já transformou a vida de mais de 22 mil sergipanos e, agora, amplia seu alcance para garantir que ainda mais pessoas tenham acesso a cirurgias eletivas de alta complexidade”.

Ainda durante o seu discurso, a deputada ressaltou a importância da ampliação do Programa para reduzir a espera por procedimentos cirúrgicos, que afeta a qualidade de vida da população. “Sabemos que a espera por uma cirurgia pode ser angustiante, comprometendo não apenas a saúde, mas a qualidade de vida dos pacientes e de suas famílias”, afirmou.

Com a ampliação, o Opera Sergipe passa a oferecer 27 tipos de procedimentos, incluindo 12 novos. “Estamos falando de oportunidades concretas para aqueles que precisam de uma bariátrica, de uma ressecção endoscópica de próstata, de mamoplastias e tantos outros procedimentos fundamentais para a saúde e o bem-estar da população”, enfatizou a deputada.

A parlamentar, que também é médica, destacou o impacto positivo da ampliação na vida dos pacientes. “Como médica, sei o impacto que essa ampliação trará para os pacientes que, muitas vezes, sofrem não apenas com a doença, mas com a incerteza de quando poderão ser operados”, disse.

Ela aproveitou a ocasião para reafirmar seu compromisso com a fiscalização e apoio às ações que visem melhorar o sistema público de saúde em Sergipe. “Como deputada estadual, reafirmo meu compromisso em acompanhar, fiscalizar e apoiar iniciativas que garantam um serviço de saúde cada vez mais acessível, ágil e eficiente para todos os sergipanos”, pontuou.

A deputada também destacou a importância do investimento e da boa gestão. “A saúde pública de qualidade exige planejamento, investimento e compromisso. E o Opera Sergipe é um exemplo de que, quando há gestão responsável e sensibilidade com as necessidades do povo, os resultados aparecem”, declarou.

Por fim, a parlamentar parabenizou as autoridades envolvidas no programa. “Parabenizo o governador Fábio Mitidieri, o secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri, e toda a equipe envolvida nesse projeto, que demonstra que Sergipe segue avançando para oferecer um atendimento digno e humanizado à sua gente”, concluiu a deputada.

Foto: Jadilson Simões/ Agência de Notícias Alese

Por Débora Nepomuceno Marques