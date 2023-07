E-Serigy Cup abre inscrições para seis modalidades até dia 2

A Federação de Esporte Eletrônico do Estado de Sergipe está com inscrições abertas, até o dia 2 de agosto 2023, para a E-Serigy Cup, torneio de Esports Eletrônicos que reunirá os melhores players do Estado. As disputas acontecerão em Valorant, Football, Free Fire, Street Fighter, League of Legends e CS:GO.

De acordo com o presidente da FESEEE, Danilo Salmeron, este é o início de uma nova etapa do grupo. “Vamos iniciar o novo formato competitivo para todos aqueles players que estão buscando testar suas habilidades no E-SERIGY Cup. Vamos criar um modelo com Ranking, onde teremos todos os meses premiação para os campeões e brindes para os destaques do mês”, contou.

O presidente finalizou. “E aquelas equipes que se mantiverem na competição, e estiverem no topo do Ranking, receberão o convite para participar dos nossos campeonatos presenciais”.

Todos os jogos serão transmitidos ao Vivo pelo Twitch.

Por Danilo Cardoso