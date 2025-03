Edital do Encceja 2025 já está disponível para consulta em Sergipe

O Ministério da Educação (MEC), por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), publicou o edital do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) de 2025. O edital informa o cronograma com todas as etapas do processo, inclusive o período de justificativa de ausência para aqueles que se inscreveram em 2024, mas não compareceram ao exame.

Com o objetivo de aferir as competências, habilidades e saberes dessas pessoas, além de corrigir o fluxo escolar, o Governo Federal criou o Encceja, destinado a jovens e adultos acima de 15 anos que não concluíram o Ensino Fundamental ou Médio na idade adequada.

As inscrições para o ano de 2025 acontecerão de 21 de abril a 2 de maio, por meio do site enccejanacional.inep.gov.br/encceja . Nesse mesmo período, poderá ser feita a solicitação para tratamento pelo nome social e atendimento especializado, destinado a pessoas com condições como cegueira, baixa visão, deficiências físicas, auditivas e intelectuais, déficit de atenção, transtorno do espectro autista, diabetes, lactação, gravidez, idosos, entre outros, conforme consta no item 4.2.1 do edital.

Aqueles que em 2024 não participaram da aplicação das provas deverão justificar falta entre os dias 17 e 28 de março, por meio do site enccejanacional.inep.gov.br/encceja . O resultado da solicitação será disponibilizado no dia 7 de abril, com prazo para recurso de 7 a 11 do respectivo mês, e o resultado do recurso será divulgado em 15 de abril. É importante lembrar que, uma vez aprovada a justificativa, ainda será necessário realizar a inscrição no exame. Aqueles que justificarem sua ausência no Encceja 2024 deverão ler atentamente os itens do tópico 5 do edital.

Provas

As provas acontecerão no dia 3 de agosto. No turno da manhã, os portões abrirão às 8h, com término das provas às 13h. No turno da tarde, os portões abrirão às 14h30, com encerramento às 20h30.

As provas serão divididas em quatro áreas de conhecimento, com os seguintes componentes curriculares: Ciências, Matemática, Língua Portuguesa com Redação, Inglês, Espanhol, Artes e Educação Física, História, Geografia, Filosofia e Sociologia.

As informações sobre os locais de prova serão disponibilizadas pelo Inep posteriormente.

Foto: Seed