Eduarda Ronda, 1ª sergipana no UFC, recebe patrocínio para alavancar carreira

O Grupo Victória Brasil Nordeste, referência no mercado imobiliário de alto padrão no estado de Sergipe, acaba de firmar uma parceria de peso com o esporte brasileiro. A empresa anunciou oficialmente o patrocínio à lutadora sergipana Eduarda Ronda, primeira atleta do estado a subir no octógono do UFC (Ultimate Fighting Championship), a maior organização de artes marciais mistas do mundo.

Natural do município de Riachuelo (SE), Eduarda tem 29 anos e representa não apenas uma trajetória de superação, mas também o talento nordestino que conquista espaços antes inimagináveis. Com um cartel profissional de 11 vitórias e apenas uma derrota, ela se prepara para seu maior desafio até agora: enfrentar a ex-desafiante ao cinturão dos pesos-moscas, Lauren Murphy, em um card do UFC marcado para o dia 12 de julho, em Nashville, nos Estados Unidos.

Com treinos intensos e foco total, Eduarda celebra o apoio do Grupo Victória Brasil Nordeste como um impulso importante na reta final de sua preparação. “É uma honra ter ao meu lado uma empresa que acredita no poder transformador do esporte e valoriza a força da nossa terra”, declarou a atleta, que também é conhecida por seu perfil disciplinado e por sua garra dentro e fora do cage.

Para o Grupo Victória Brasil Nordeste, o patrocínio reflete o compromisso em investir em histórias que inspiram e elevam o nome de Sergipe no cenário nacional e internacional. “A trajetória da Eduarda carrega os mesmos valores que norteiam nossa marca: coragem, determinação, excelência e amor pelo que se faz. Estamos orgulhosos de fazer parte desse momento tão importante em sua carreira”, destacou o presidente executivo da Victória Brasil, Adilson Prado.

Eduarda Ronda é hoje um dos grandes nomes femininos do MMA brasileiro e segue firme rumo ao seu sonho de alcançar o topo da categoria. Com o apoio do Grupo Victória Brasil Nordeste, a sergipana entra no octógono com ainda mais motivação para representar seu estado — e seu país — com honra.

Texto e foto assessoria