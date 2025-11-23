Eduardo Amorim participa de evento esportivo no município de Pedrinhas

Na manhã deste domingo (23), o médico do SUS e pré-candidato a Senador da República, Eduardo Amorim, participou de uma atividade esportiva realizada no município de Pedrinhas, região Centro-Sul de Sergipe. Durante a partida disputada entre atletas das cidades de Aracaju e de Pedrinhas, Eduardo destacou a importância de praticar atividades físicas com frequência como medida de busca por uma saúde de qualidade. Admirador do esporte e incentivador de políticas públicas que proporcionem lazer para as pessoas, Eduardo foi recepcionado pelos pastores Itamar Bezerra e Jaime Vieira.

Torcedor do Itabaiana e fiel apoiador das modalidades olímpicas, ele enfatizou a importância destes espaços esportivos em cada um dos 75 municípios sergipanos: “sei perfeitamente o quanto é importante praticar atividade desportiva. Por este motivo, enquanto representante de Sergipe em Brasília, destinei emendas para a construção e reforma de praças esportivas. Um local onde crianças, adolescentes, jovens e idosos se encontram para colocar o físico em dia e confraternizar. Mais uma vez, muito obrigado a Pedrinhas por me receber de braços sempre abertos.”

Enquanto representante de Sergipe no Senado Federal, em Brasília, com base em pleitos apresentados por gestores públicos, parlamentares e associações de moradores, Eduardo Amorim destinou múltiplas emendas visando o incentivo ao esporte. Conectado com as pautas desportivas desde a infância quando chegou a treinar para ser goleiro da Associação Olímpica de Itabaiana, ele foi autor do projeto de lei nº 249/2012, que tinha por objetivo definir uma carga horária fixa para a disciplina de Educação Física nas escolas, bem como a valorização destes profissionais.

“Retornar a esta cidade que sempre me recepcionou tão bem é um verdadeiro presente. A convite do amigo e irmão Itamar Bezerra, prestigiei a reunião de tantas famílias em torno da prática esportiva. Neste domingo, ativei minhas memórias afetivas do tempo de infância, quando cheguei a sonhar em ser jogador. Quis o destino que meu caminho profissional fosse na medicina, mas sempre que possível estou nos campos e estádios valorizando o esporte. Saúde e esporte se conectam e salvam vidas”, reforçou Eduardo.

Texto e foto assessoria