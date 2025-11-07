Eduardo Amorim: violência no país afeta a saúde emocional dos brasileiros

Dados apresentados pelo Mapa da Segurança Pública no Brasil mostram que nos últimos dez anos houve aumento significativo em múltiplos indicadores de violência, sobretudo em casos envolvendo tentativa de homicídio, mortes por discussão no trânsito e lesão corporal. Diante da constatação feita pelos pesquisadores, entende-se como necessária a atuação do Estado com políticas públicas eficazes visando resolver os problemas enfrentados pelo campo da Segurança Pública no país. Entre os anos de 2014 e 2017, Eduardo Amorim utilizou sucessivamente a tribuna do Senado Federal com a missão de chamar a atenção dos parlamentares e gestores públicos para todos os desafios impostos pelos operadores da violência rural e urbana no Brasil.

“Estamos vivendo em uma situação análoga à guerra, é verdade. Temos convivido com a guerra urbana, nem sempre tão velada. A falta de segurança é um fenômeno há algum tempo instalado no país e vai além do exorbitante número de homicídios e assaltos, de latrocínios e roubos de caixas eletrônicos, sequestro-relâmpago, dentre tantos outros crimes”, ressaltou Eduardo em discurso durante sessão plenária. A atuação de Amorim no Senado Federal foi marcada por cobranças incisivas e denúncias da situação de violência, especialmente em Sergipe.

Além disso, o ex-parlamentar foi autor do Projeto de Lei (PL) nº 451/2015, que buscava alterar a Lei do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), visando reforçar os procedimentos de revista nas unidades de internação. Essa preocupação tornada pública pelo sergipano, de igual modo ocorreu antes mesmo de se eleger Senador. Durante sua passagem pela Câmara dos Deputados, foi relator na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, além de ter ampliando o projeto de lei que criou o Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas. Muitas delas vítimas de atos violentos provocados pelo crime organizado.

Medo – Durante sua atuação como representante dos sergipanos em Brasília, Eduardo sempre levantou a pauta da segurança pública, apontando e pressionando os governantes para adoção de medidas emergentes. “Existem lutas que elas nunca deixar de ser atuais, elas se reciclam e todos nós devemos buscar mecanismos que combatam tudo aquilo que fugir das normas presentes seja no Código Penal ou na Constituição Federal. Este cenário de guerra imposto por grupos criminosos tem provocado impacto social na vida das pessoas ao ponto de atingir negativamente sua saúde emocional. É lamentável sentir a sensação de insegurança em todos os locais que frequentamos. Isso mexe com a nossa saúde mental e com o estilo de vida dos brasileiros, antes ancorado na felicidade que cativava qualquer pessoa que visitasse nosso país”, lamentou.

