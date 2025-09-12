Educação de Aracaju promove abertura dos Jogos Escolares Municipais 2025

Nesta sexta-feira, 12, a Secretaria Municipal da Educação de Aracaju (Semed), por meio da Coordenadoria de Educação Física e Esporte (Coefesp), deu início à quarta edição dos Jogos Escolares Municipais (JEM) 2025, instituídos pela Lei nº 6.000/2024. O evento acontece na Estação Cidadania e em algumas escolas da rede, reunindo alunos de 8 a 17 anos, além de estudantes do Educação de Jovens e Adultos (EJA), totalizando 3.204 inscrições de 40 escolas da rede municipal.

Considerada a segunda maior competição estudantil do estado, a edição deste ano conta com 263 equipes nas modalidades coletivas e 588 participantes nas modalidades individuais, somando 12 modalidades. Entre elas estão futsal, queimado, voleibol, cabo de guerra, badminton, dominó, xadrez, dama, natação, salto em distância, arremesso de peso e Fifa, além de categorias específicas para Pessoas com Deficiência (PcD).

Na abertura, os alunos disputaram as primeiras partidas de futsal e queimado, com grande entusiasmo das torcidas. As demais competições seguem nos dias 13, 19, 20, 26 e 27 de setembro. Para o coordenador da Coefesp, Igor Souza, os jogos escolares municipais representam mais do que competição. “Essa é a quarta edição dos jogos, que estão instituídos pela Lei nº 6.000/2024 do município de Aracaju. Do ponto de vista pedagógico, a prática da atividade física traz inúmeros benefícios: criança ativa é criança saudável. Além disso, contribui para aspectos como memória, atenção e raciocínio lógico, que refletem diretamente no desempenho em disciplinas como Português e Matemática. Assim, a educação física também auxilia no processo de aprendizagem dos estudantes”, afirmou.

A diretora da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Florentino Menezes, Dayse Oliveira, destacou a importância do evento para a formação integral dos alunos. “Os jogos escolares do município são muito importantes. Nossas alunas, que hoje participaram do futsal e do queimado, estão muito empolgadas porque os jogos contribuem tanto para a educação quanto para a formação cidadã. Também promovem disciplina e fortalecem a saúde mental. Estamos muito felizes em estar participando dessa integração com as outras escolas da rede”, declarou.

Os estudantes também celebraram a oportunidade de vivenciar a experiência esportiva. Para Jasmim Passos, aluna do 4º ano da EMEF Oscar Nascimento, que jogou queimado, a participação é um momento especial. “O esporte é bom para a saúde e eu estou gostando muito de participar e me divertir nos jogos escolares”, afirmou.

Dhion William, estudante do 7º ano da EMEF Juscelino Kubitschek, destacou o aprendizado dentro e fora de quadra. “Está sendo muito bom, porque estou conhecendo pessoas novas que nunca tinha visto. Apesar das dificuldades nos jogos, estou dando o meu melhor e aproveitando a experiência”, declarou.

Ao proporcionar lazer, integração e incentivo à prática esportiva, os Jogos Escolares Municipais contribuem para o desenvolvimento físico, cognitivo e social dos estudantes da rede municipal de ensino.

Foto: Ascom/Semed