Educação de Aracaju realiza entrega de kits escolares em várias unidades

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Educação (Semed), deu continuidade à entrega de kits escolares nas escolas da rede municipal. A entrega do material teve início ainda no mês de janeiro, com 15 escolas contempladas e mais de 6 mil kits entregues aos alunos do 6° ao 9° ano. O cronograma teve prosseguimento nos meses seguintes e, agora, avança para toda a rede de ensino.

“Os kits escolares já foram entregues aos alunos da creche e da educação infantil”, explicou a prefeita Emília Corrêa. “Quanto ao ensino fundamental, anos iniciais do 1° ao 5° ano, a distribuição está em andamento e será concluída até a próxima semana, garantindo que todos os estudantes recebam seus materiais escolares. Alguns atrasos e imprevistos que tivemos na gestão anterior acabaram gerando atrasos nas entregas, mas já estamos resolvendo isso e esperamos que não aconteça mais”, disse.

Rebecca Cintra é uma dos quase 14 mil alunos da rede municipal de Aracaju contemplados com o kit escolar. No momento do recebimento, ela ficou toda feliz com o novo material. “O material é ótimo, meus colegas vão conseguir escrever tudo, e, para quem passa necessidade, é bom porque a mãe não vai precisar gastar dinheiro no material, que é caro”, disse a estudante do 5° ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Elias Montalvão, no bairro Mosqueiro.

A Escola Bebé Tiúba, no bairro Luiza, na zona oeste de Aracaju, obteve 145 kits. “Para a gente, é muito importante a chegada deste material, que é de muita qualidade e vai dar o suporte necessário para nossos estudantes. Estávamos na expectativa de recebê-los, pois serão de grande valia, e a gente agradece à Secretaria da Educação por proporcionar esse momento para nossos alunos”, agradeceu a secretária da escola, Manoela dos Santos Costa.

A aluna Maria Ísis, de cinco anos e estudante do 5° ano da Escola Monsenhor João Moreira Lima, unidade que recebeu 244 kits, gostou muito de receber o material, que irá ajudar nos seus estudos durante o ano letivo. “Estou muito feliz por ganhar minha pasta aqui no Monsenhor. Gostei muito desses materiais”, agradeceu a aluna.

Joeliude Menezes Pereira, mãe da aluna Dandara Menezes Souza, de um ano de idade, da turma Infantil 1, também do Monsenhor, destacou a importância dos kits para o orçamento familiar dos pais, que não irão precisar se preocupar com os custos do material escolar. “O material escolar reduziu muito os nossos custos. Estou muito contente por recebê-los e quero agradecer à escola Monsenhor e à Prefeitura de Aracaju”, enalteceu.

O próximo ano letivo já está em pauta

Mais de 13 mil kits foram entregues até o momento. A equipe de transporte está trabalhando para entregar os materiais nas escolas nos turnos da manhã e da tarde, depois de um atraso devido à ausência de contrato, em 2024, para a compra.

Assim que a atual gestão assumiu a Prefeitura de Aracaju, agiu na contratação de uma empresa que pudesse fazer o fornecimento o mais rápido possível. No entanto, a empresa contratada precisou resolver uma questão envolvendo o fornecimento de um item específico: o lápis tipo jumbo, e a Secretaria da Educação optou por um modelo de marca que oferecesse maior qualidade para os estudantes; por isso, a entrega foi adiada por mais alguns dias.

Para que, em 2026, o mesmo problema não ocorra, a atual gestão de Aracaju já está realizando o planejamento para contratar a empresa fornecedora dos kits escolares, garantindo que, no próximo ano letivo, o material escolar seja entregue já no início das aulas.

Texto e foto AAN