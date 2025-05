Educação de Aracaju realizará aulões de reforço para alunos que farão o Saeb

A Educação de Aracaju realizará, a partir do mês de maio, aulões com os alunos da rede municipal de ensino dos 2º, 5º e 9º anos, com o objetivo de reforçar a preparação dos estudantes para o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), um conjunto de avaliações externas, em larga escala, que permite realizar um diagnóstico da educação básica brasileira.

O Saeb, que ocorre a cada dois anos, tem previsão para acontecer em outubro ou novembro de 2025 e será fundamental para diagnosticar a qualidade da educação básica em Aracaju. A estimativa é que 6.976 alunos façam a avaliação na capital sergipana.

As aulas de reforço das matérias de Português e Matemática começaram um mês antes do previsto pelo Ministério da Educação (MEC). Elas aconteceriam em junho, mas a Educação de Aracaju optou por adiantar o processo para maio. “Nós estamos nos antecipando e os professores já estão trabalhando para que os alunos possam se sair bem na prova, pois a Secretaria da Educação está intensificando os trabalhos com esses aulões para incentivar os alunos a entenderem a importância desta prova”, explicou a assessora pedagógica dos professores dos anos finais da Secretaria da Educação, Roberta Martins.

A Educação de Aracaju está acompanhando os alunos com cadernos de revisão, que têm um formato de simulados. Agora, os aulões irão ajudar ainda mais na preparação para a prova do Saeb. “Essas ações resultam no desempenho das habilidades, que nos dão respaldo para a construção dos aulões. Assim, conseguimos saber as dificuldades dos alunos e preparar aulões que foquem nas necessidades da aprendizagem”, afirmou a coordenadora do Ensino Fundamental de Aracaju, Giselle Machado de Souza Oliveira.

As 19 escolas que terão os aulões para o Saeb são: Anísio Teixeira, Deputado Jaime Araújo, Doutor Carvalho Neto, João Teles Menezes, Jornalista Orlando Dantas, José Conrado de Araújo, Juscelino Kubitschek, Manoel Bomfim, Olga Benário, Oviêdo Teixeira, Presidente Tancredo Neves, Presidente Vargas, Professora Alcebiades Melo Vilas Boas, José Antônio da Costa Melo, Professor Florentino Menezes, Professor Laonte Gama, Sabino Ribeiro, Santa Rita de Cássia e Sérgio Francisco da Silva.

As aulas de reforço começam na próxima segunda-feira, dia 5 de maio, às 8h, na Escola Presidente Vargas, no bairro Siqueira Campos, zona oeste de Aracaju.

Foto: Mylena Santos