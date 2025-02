Aracaju recebe Selo Ouro por empenho com a alfabetização

A Educação Municipal de Aracaju recebeu, na noite desta segunda-feira, 10, o “Selo Ouro” pelo empenho na alfabetização de alunos. A honraria foi entregue pelo Ministério da Educação (MEC) durante a cerimônia do prêmio Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização. A iniciativa integra o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA), lançado em 2023.

O prêmio foi entregue à secretária da Educação, Edna Amorim, que acompanhou o evento no Centro Internacional de Convenções de Brasília.

“Esse é um prêmio de fundamental importância para Aracaju, que recebe o ‘Selo Ouro’. Daremos continuidade ao processo de alfabetização, pois temos o aval da nossa prefeita, Emília Corrêa, para alfabetizar as crianças na idade certa, proporcionando uma educação de qualidade em nossa cidade”, disse a gestora.

Uma das metas da nova gestão é ampliar ainda mais os índices de aprendizagem, garantindo que os alunos aprendam a ler e escrever durante o primeiro ano da alfabetização, quando a criança tem seis anos de idade.

Outro objetivo é a construção de mais unidades escolares para oferecer mais escolas e creches nos bairros periféricos de Aracaju, como Santa Maria, Bugio e 17 de Março, onde pais, mães e responsáveis possam deixar seus filhos enquanto trabalham.

Além disso, outro fator importante para garantir a aprendizagem é o aumento do efetivo de professores na rede municipal de ensino, para suprir a necessidade das 79 escolas e anexos de Aracaju, considerando também as escolas que serão e estão sendo construídas.

No último concurso realizado pela Secretaria, foram disponibilizadas 425 vagas, além do cadastro reserva. É para o preenchimento de 359 vagas para pedagogos e 66 para as demais áreas, beneficiando diretamente a educação infantil e todo o ensino fundamental.

