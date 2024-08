Educação de Sergipe recebe 50ª obra em um ano e 7 meses de gestão

O governador Fábio Mitidieri entregou nesta terça-feira, 6, a adequação, reforma, ampliação, climatização e modernização do Colégio Estadual Sílvio Romero, em Lagarto. A obra teve o investimento de R$ 5,3 milhões.

Fábio pontuou a celeridade do setor de obras da Secretaria de Educação, o que permite duas entregas por mês. “São 50 obras, o que dá uma média de uma entrega a cada 11 dias. Chegamos também a mais de 130 escolas climatizadas, 132, para ser exato. O que representa uma escola climatizada entregue a cada seis dias”, contabilizou o governador, ao ser questionado sobre o ritmo acelerado de obras para a Educação.

Com a reforma da Sílvio Romero, são 50 obras para a Educação entregues pelo Estado, em pouco mais de um ano e sete meses de gestão, totalizando R$ 113.338.909,33 de investimento.

“Na Sílvio Romero, que é uma escola tradicional, acho que casa bem com essa marca de 50 obras entregues. Quando se trata de educação, toda pressa é necessária. Nosso desenvolvimento depende da educação”, elucidou o governador, durante a vistoria das novas instalações.

Melhorias concretas

O Colégio Estadual Sílvio Romero tem 1.171 alunos matriculados em 2024, conforme o Censo Escolar. A instituição foi a primeira escola pública primária de Lagarto e uma das que mais apresenta matrículas em relação às demais escolas estaduais da Diretoria Regional de Educação 2. Seu nome faz uma homenagem a um dos ilustres filhos lagartenses, o escritor e jornalista Sílvio Vasconcelos da Silveira Ramos Romero.

Emocionada, a diretora da escola, Maria Tamires, agradeceu o investimento. “Assumimos hoje o compromisso de honrar todos os investimentos feitos. Para a educação dar certo é preciso também que a escola tenha essas intervenções de boas condições e instalações para a comunidade escolar”.

Maria Júlia é aluna e jovem monitora da Sílvio Romero, além de uma das selecionadas para representar Lagarto no programa Sergipe no Mundo e fará intercâmbio no Canadá. “Entrei na escola este ano e acompanhei a reforma. Apesar de não conhecer a estrutura antiga, percebi que houve melhorias significativas, especialmente na biblioteca, no laboratório e do auditório”, elencou a estudante.

O secretário de Educação, Zezinho Sobral, também esteve na solenidade. “Eu sempre cito que Fábio é o governador mais jovem que o estado já teve e o que mais visitou escolas na nossa história. Nós já fomos em pelo menos 80 escolas e 50 delas foi ele quem inaugurou. Isso mostra compromisso com a educação”, destacou.

Intervenções

O projeto viabilizou a construção de um sistema de acessibilidade que contempla rampas de acesso, sinalização, banheiros adaptados, além de calçadas em concreto, revestimento cerâmico nas salas e circulações; pavimentação em alta resistência, requalificação dos estacionamentos, instalação de novas esquadrias, além de pintura geral e todo o sistema de instalações elétricas e hidrossanitárias.

O colégio também recebeu laboratórios de informática e de ciências completamente equipados, salas maker, sala de recursos, construção de uma biblioteca, sala de professores, e um pavimento para o programa Pré-Universitário e Educação de Jovens e Adultos (EJA), além de completo sistema de prevenção e combate a incêndio e pânico. Toda a infraestrutura de serviços, a exemplo da cozinha, cantina e despensas foram modernizadas, além de ampliar a casa de gás e a casa de lixo.

Climatização

Com a entrega da obra, já são mais de 130 escolas climatizadas em pouco mais de um ano e sete meses de gestão. Atualmente, mais de 110 unidades estão na lista de aumento de carga e adequações para receber os aparelhos de ar-condicionado. O valor total do investimento é de R$ 67.897.332,58.