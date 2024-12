Educação profissional reforça política de acesso ao 1º emprego

A cerimônia de entrega dos certificados de conclusão dos cursos de formação profissional, fruto da parceria entre a Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), foi realizada na manhã desta quarta-feira, 18, no Teatro Tobias Barreto, em Aracaju, e reuniu cerca de 2.000 estudantes, professores, gestores e autoridades. A iniciativa é parte do programa ‘Jovens Preparados Sergipe Mais Forte’, que, em sua segunda edição, ampliou as oportunidades, preparando os jovens para o mercado de trabalho.

Cerca de 2.381 certificados foram entregues aos estudantes que estavam matriculados em 137 cursos diferentes, alcançando 59 municípios, 113 unidades de ensino e 115 turmas concluídas. A parceria entre a Seduc e o Senac existe desde 2023 e tem transformado a realidade dos jovens sergipanos. A solenidade foi marcada por aplausos e depoimentos dos estudantes que viram suas trajetórias mudarem graças aos cursos ofertados.

Para Sâmela Vitória Santos Silva, aluna do Colégio Estadual Jornalista Paulo Costa, situado em Aracaju, na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) e recém-formada no curso de Gestão Financeira para Microempresas, a formação vai abrir novas portas. “Eu me sinto privilegiada e honrada pelo meu certificado. Tenho a certeza de que ele abrirá novas oportunidades. Também me sinto orgulhosa por ter enfrentado diversas dificuldades durante o curso e não ter desistido”, afirmou.

Seu colega de curso e de colégio, Samuel Batista dos Santos, reforçou a importância do certificado. “Eu me sinto lisonjeado por estar recebendo este certificado, não apenas pela oportunidade que tive, que normalmente não temos, mas também pela enorme oportunidade oferecida pela Seduc com o Senac. Aprendemos a administrar nosso dinheiro, o que não só abre portas para novos empregos como também nos ensina a abrir nosso próprio negócio e a gerir nossas finanças de maneira otimizada, alcançando assim mais conquistas. Foi um processo difícil; fomos desafiados, mas é gratificante saber que superamos e ter mais um certificado para nos honrar no futuro”, ressaltou.

Já Tauany Gavião Dores, estudante do Colégio Estadual 24 de Outubro, em Aracaju, e que cursou manutenção e suporte em informática, destacou a oportunidade de qualificação. “É muito importante para mim, especialmente porque estou terminando os estudos este ano, que o colégio tenha me dado a oportunidade de fazer o curso de informática. Sabemos que esse curso é um pouco caro e extremamente relevante para o mercado de trabalho”, destacou.

O estudante Guilherme Almeida Lima, do Colégio Indígena Estadual Dom José Brandão de Castro, situado em Porto da Folha, concluiu o curso de instalador e reparador de redes e celebrou a iniciativa. “A entrega do certificado para todos nós indígenas representa a importância que a nossa comunidade está recebendo. Precisamos desse apoio, e isso é fundamental para nós. Quero agradecer à Seduc e ao Senac por essa oportunidade”, enfatizou.

O professor Genivaldo Gonçalves, do Colégio Estadual Maria das Graças Azevedo Melo, localizado em Aracaju, falou sobre a importância do projeto. “Essa parceria que iniciamos em 2023 entre Senac e Seduc tem proporcionado à minha comunidade oportunidades de construção de projetos de vida. A profissionalização oferecida pelo Senac, com sua tradição, eficiência e expertise de longa data, abre portas para os alunos e suas famílias ingressarem no mercado de trabalho. A transformação resultante desse processo impacta não apenas os alunos, mas também suas famílias e as futuras famílias que eles formarão”, comentou.

O secretário de Estado da Educação e da Cultura, Zezinho Sobral, reforçou a ideia de que a educação profissional abre caminhos para um futuro mais promissor e destacou a relevância da oportunidade para os jovens sergipanos. “Estamos formando nossos alunos com o objetivo de que, no período do ensino médio no Estado de Sergipe, eles tenham o contato com o ensino profissionalizante. Isso permitirá que possam seguir uma carreira universitária ou ingressar no mercado de trabalho já com um curso que os prepare para a vida, fornecendo uma noção clara de sua missão e função na sociedade. Portanto, essa oportunidade é um grande diferencial para a juventude sergipana”, ressaltou.

Ramon Lima, instrutor de Educação Profissional do Senac, no município de Nossa Senhora da Glória, que leciona no curso de Instalador e Reparador de Redes, também enfatizou a relevância prática das formações. “Sinto um profundo sentimento de gratidão ao ver que meus alunos conseguiram alcançar essa etapa importante de suas vidas e que agora estão preparados para o mercado de trabalho. Eles demonstraram muita garra, determinação e superaram barreiras, honrando nossa cultura e comunidade. Eles fazem jus ao que merecemos como um povo guerreiro e batalhador que sempre corre atrás dos seus objetivos”, disse.

O evento foi encerrado em clima de celebração, com sorteio de tablets entre os estudantes presentes, reforçando o compromisso com a inclusão digital e o estímulo ao aprendizado. Além de proporcionar a capacitação técnica, a iniciativa também promoveu o fortalecimento de realização pessoal nos jovens, preparando-os para os desafios do mercado de trabalho.

Cursos Oferecidos

Os cursos oferecidos na segunda edição foram: administrador de redes, agente de informações turísticas, assistente de recursos humanos, atendente de farmácia, promotor de vendas, cuidador de educação infantil e de educação especial, estoquista, assistente administrativo, gestão de marketing digital, gestão de pequenos negócios, gestão financeira para microempresas, gestão na agricultura familiar, instalador e reparador de redes de computadores, manutenção e suporte em informática, marketing em mídias digitais e redes sociais, operador de computador, operador de supermercados, produtor de vídeo para internet, programador de sistemas, programador WEB e recepcionista.

O superintendente do Sistema Fecomércio/Senac, Marcos Andrade, destacou o impacto da parceria na qualificação da mão de obra em Sergipe. “O Governo do Estado, por meio da Seduc, firmou uma parceria público-privada que foi um sucesso no ano passado, qualificando 1.960 alunos. Este ano, mais de 2.000 alunos foram qualificados. Estamos preparando a mão de obra jovem para o mercado de trabalho”, afirmou.

