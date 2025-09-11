Educação sergipana tem destaque em evento internacional

O governador em exercício de Sergipe e secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, participou nesta quinta-feira, 11, da abertura do evento Diálogos Formativos sobre Gestão para Aprendizagem, realizado em Brasília/DF. Na condição de presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), ele destacou o papel estratégico das secretarias estaduais na implementação de políticas educacionais, e a importância da cooperação técnica entre os entes federativos.

A iniciativa é promovida pela Fundação Getulio Vargas (FGV), em parceria com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), a Organização de Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI) e o próprio Consed. O encontro reúne representantes de secretarias estaduais, do Ministério da Educação (MEC), do Inep e de organismos internacionais para debater práticas de gestão voltadas ao fortalecimento da aprendizagem.

Na abertura, Zezinho Sobral ressaltou a dimensão inclusiva da educação pública e a necessidade de políticas que assegurem não apenas o acesso, mas também a permanência e a conclusão da educação básica pelos estudantes brasileiros.

“A educação pública é, por natureza, inclusiva. Nossas escolas acolhem alunos de diferentes origens, histórias e níveis de aprendizagem, e cabe a nós, gestores, garantir que cada um deles tenha as condições necessárias para avançar. Isso exige diagnósticos precisos, acompanhamento constante e políticas públicas consistentes, capazes de assegurar recuperação de aprendizagem, fluxo escolar adequado e permanência dos jovens nas salas de aula. O regime de colaboração com todos os municípios é fundamental para avançar no processo ensino aprendizagem e transformar vidas por meio da educação”, afirmou.

Zezinho também defendeu a valorização do trabalho realizado ao longo da última década, destacando que, mesmo com desafios de financiamento e os impactos da pandemia, o Brasil conseguiu avançar em importantes metas do Plano Nacional de Educação (PNE).

“É fundamental reconhecer os resultados alcançados. Chegamos a cumprir cerca de 76% das metas do PNE, mesmo diante de restrições orçamentárias e com uma pandemia. Esse é um patrimônio construído pelos profissionais da educação, que precisam ser valorizados. Agora, o nosso desafio é dar continuidade e ampliar as conquistas, sempre com foco na gestão da aprendizagem”, reforçou.

Além de Sobral, participaram da mesa de abertura a superintendente executiva da Diretoria de Desenvolvimento da Gestão Pública e Políticas Educacionais (DGPE) da FGV, Manuelita Falcão Brito; o chefe da Divisão de Assessoria e Implementação da Políticas, Diretoria de Educação e Competências da OCDE, Paulo Santiago; e o secretário-geral adjunto da OEI, Andrés Delich; o presidente do Inep, Manuel Palácios.

Os participantes reforçaram a centralidade da aprendizagem como foco da política educacional brasileira. As falas convergiram para a necessidade de engajamento dos estudantes, fortalecimento da avaliação educacional, valorização dos profissionais e integração entre os estados e o governo federal, apontando a gestão da aprendizagem como caminho essencial para a equidade e a melhoria da qualidade do ensino no país.

O seminário segue até esta sexta-feira, 12, com uma programação que inclui painéis, oficinas e diálogos técnicos sobre quatro eixos: engajamento estudantil, gestão escolar, avaliação e uso de evidências. O objetivo é construir orientações práticas, a partir de pesquisas e experiências compartilhadas, que possam subsidiar políticas públicas e ações concretas nas redes estaduais.

”A relevância do encontro está em articular evidências internacionais, como as trazidas pela OCDE, com a realidade brasileira, fortalecendo o planejamento educacional e a cooperação federativa. Estamos atentos a esse cenário e trabalha para ampliar a oferta e melhorar a qualidade do ensino no estado”, afirmou Genaldo Freitas Lima, diretor do Departamento de Educação (DED) da Secretaria de Estado da Educação de Sergipe (Seed), que participa do evento, juntamente com a assessora de DED/SEED, Amanda Vieira.

