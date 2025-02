Educador de escola estadual de Umbaúba é finalista em prêmio nacional

O professor Makel Bruno, do Colégio Estadual Prefeito Anfilófio Fernandes Viana, em Umbaúba, no Sul sergipano, está entre os finalistas do Prêmio Professor Porvir, com um projeto inovador na construção civil. Ao desenvolver tijolos sustentáveis com fibra de coco, ele e seus alunos mostram que é possível unir aprendizado e impacto ambiental positivo. Agora, o projeto ‘Fibra de Cocos nucifera: uma alternativa sustentável na produção de tijolos de solocimento’ concorre na categoria Ensino Médio e depende do voto popular até 28 de fevereiro para conquistar o prêmio. Para votar, basta acessar o site do Prêmio Professor Porvir.

Graduado em Ciências Biológicas e Pedagogia, pós-graduado em Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental e mestre em Ensino de Ciências e Matemática, o professor leva ao prêmio um projeto que visa ao reaproveitamento das cascas de coco para a produção de tijolos de solocimento, destacando a importância da reutilização de recursos naturais. Alinhada à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e ao currículo de Sergipe, a iniciativa promove competências gerais, como a valorização da diversidade, a responsabilidade socioambiental e o desenvolvimento do pensamento crítico e da capacidade de resolução de problemas.

Além da participação no prêmio, o projeto já marcou presença em outros eventos científicos, como a Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (Febrace) 2024, na qual conquistou o 2º lugar na categoria Engenharia, e a Expo Milset 2024, na qual foi consagrado com a 1ª colocação. O projeto também recebeu credenciamento para participar de mostras como a Genius Olympiad, nos Estados Unidos, e a EICYTEF, no Panamá, ambas a serem realizadas ainda este ano, além de ter sido contemplado com o Selo ODS 2024.

“É incrível ter nosso projeto reconhecido pelo prêmio, não só por mim, mas também pelos alunos. Eles já estão cursando a universidade no momento, mas se sentem muito agradecidos e veem o quanto essa experiência foi transformadora em suas vidas”, diz o professor Makel Bruno, sobre seu sentimento ao participar do prêmio.

Prêmio

O Prêmio Professor Porvir é uma iniciativa que reconhece e valoriza o trabalho de professores inovadores que utilizam práticas pedagógicas criativas e transformadoras. O objetivo é destacar ações que contribuem para a melhoria da educação no Brasil, especialmente no uso de novas metodologias de ensino, tecnologias educacionais e práticas inclusivas. Os professores premiados recebem visibilidade e são incentivados a compartilhar suas experiências com outros profissionais da educação.

Os projetos finalistas foram selecionados entre mais de 900 inscrições de todo o Brasil e estão divididos em quatro categorias principais: Educação Infantil, Ensino Fundamental – Anos Iniciais, Ensino Fundamental – Anos Finais e Ensino Médio. A votação popular segue aberta até o último dia do mês de fevereiro e os vencedores serão anunciados pela comissão organizadora do prêmio no mês de março.

Foto: Divulgação/ Seed