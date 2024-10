Escolas municipais em Aracaju terão aulas suspensas na sexta

A Secretaria Municipal da Educação de Aracaju (Semed) cominica que 47 escolas da rede municipal, além do auditório Antônio Vieira da Silva Neto, serão disponibilizados ao Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE/SE) a partir desta sexta-feira (25), para o segundo turno das eleições municipais de Aracaju. Em razão disso, as aulas nessas unidades serão suspensas na mesma data.

A Semed informa ainda que o retorno das aulas será organizado conforme a modalidade ofertada. Nas unidades que funcionam em atendimento parcial e foram selecionadas como seções eleitorais, as atividades serão retomadas no turno vespertino da segunda-feira (28). Já as escolas de tempo integral que servirão como local de votação voltarão a funcionar apenas na terça-feira (29). Nas instituições que não foram selecionadas para o pleito, as aulas permanecem normais na segunda-feira.

A Semed diz ainda que a suspensão das aulas na sexta-feira é necessária devido à logística que envolve o uso dos espaços escolares no processo eleitoral.

Com informações da Semed – Foto: Freepik