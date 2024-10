Eleição para reitoria da UFS acontece no dia 15 de outubro

Comissão eleitoral divulgou homologação final das chapas nesta sexta-feira, 11/10

A eleição para reitor(a) e vice-reitor(a) da Universidade Federal de Sergipe (UFS) acontecerá na próxima terça-feira, 15. A escolha dos cargos mais importantes da universidade para o quadriênio 2025-2029 se dará a partir da plataforma SigEleição, disponível para qualquer discente, docente ou técnico administrativo que tenha acesso aos sistemas SIG e que esteja habilitado para o voto.

O SigEleição estará disponível para votação entre 00h01 e 22h30 do dia 15 de outubro.

Homologação das chapas

A Comissão Eleitoral divulgou a homologação final das quatro chapas que concorrem aos cargos de reitor(a) e vice-reitor(a) nesta sexta-feira, 11:

CHAPA 01: SOU MAIS UFS Candidato(a) a Reitor(a): VALTER JOVINIANO Candidato(a) a Vice-Reitor(a): MARTHA SUZANA

CHAPA 02: UFS DA GENTE Candidato(a) a Reitor(a): ANDRÉ MAURICIO Candidato(a) a Vice-Reitor(a): SILVANA BRETAS

CHAPA 03: DE MÃOS DADAS SOMOS MAIS FORTES Candidato(a) a Reitor(a): ROSALVO Candidato(a) a Vice-Reitor(a): ROGÉRIA

CHAPA: 04 ENSINO E LIBERDADE Candidato(a) a Reitor(a): PROF. DAVID SOARES Candidato(a) a Vice-Reitor(a): PROF. ALAN ALMEIDA

A homologação final foi publicada pela Comissão Eleitoral no ofício 23 no processo de número 23113.035943/2024-67, que pode ser contultado no Sistema Eletrônico de informações – SEI.

ASCOM/UFS