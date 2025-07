Emagrecentro Aracaju celebra o Dia do Amigo com campanha “Indique e Ganhe”

Iniciativa é válida durante todo o mês; cliente ganha uma área de criolipólise a cada indicação convertida

O mês de julho traz uma proposta especial para quem valoriza a amizade e o autocuidado. Em comemoração ao Dia do Amigo, celebrado neste domingo, 20, a Emagrecentro Aracaju lança a promoção “Indique e Ganhe”, que premia clientes com uma área de criolipólise a cada novo amigo indicado que fechar procedimento a partir de R$1.000. A campanha é válida até o final do mês e permite o acúmulo de recompensas: para cada indicação convertida, o cliente ganha uma área de criolipólise.

Mais do que uma ação comercial, a iniciativa é inspirada no estilo de vida que valoriza o bem-estar, os cuidados com o corpo e os bons momentos compartilhados. “Queremos que essa promoção seja uma forma de celebrar a amizade incentivando o autocuidado e a autoestima, tanto de quem indica quanto de quem é indicado”, explica Viviane Lins, responsável pela unidade em Aracaju.

Referência na oferta de tratamentos modernos, acessíveis e com resultados comprovados, a Emagrecentro Aracaju reúne soluções para quem busca transformar o corpo e elevar a autoestima com segurança. Além da criolipólise – que utiliza o congelamento das células de gordura para tratar áreas localizadas –, a clínica oferece diversos outros procedimentos para o corpo e rosto, entre eles:

Endolaser: Combina laser e calor para destruir células de gordura, combater a flacidez e estimular a produção de colágeno. O procedimento é minimamente invasivo e oferece resultados rápidos.

Enzimas Aceleradoras Metabólicas: Indicado para quem busca sair do platô de emagrecimento, promovendo a aceleração do metabolismo.

Método HN (Harmonização com Naturalidade): Foco na beleza natural com aplicação de ácido hialurônico e técnicas personalizadas de harmonização facial, sem exageros.

Sobre o Dia do Amigo

O Dia do Amigo tem origem na Argentina e foi idealizado pelo professor e filósofo Enrique Ernesto Febbraro, inspirado na chegada do homem à Lua, em 20 de julho de 1969 – um marco que, para ele, simbolizava a união entre os povos. A comemoração foi oficializada no país em 1979 e, desde então, se espalhou pelo mundo, inclusive no Brasil, onde se popularizou nos anos 1990.

A amizade também ganhou reconhecimento global: desde 2011, a ONU celebra o Dia Internacional da Amizade em 30 de julho, reforçando o poder desses laços na construção de uma cultura de paz e respeito.

Sobre a Emagrecentro

Com mais de três décadas de atuação no Brasil, a Emagrecentro é referência nacional em tratamentos estéticos e de emagrecimento. Guiada pela ciência, inovação e ética profissional, a rede se destaca pela excelência em saúde, bem-estar e estética.

Em Aracaju, a unidade está localizada na Avenida Barão de Maruim, nº 639, no bairro São José. Há 13 anos, a franquia ajuda homens e mulheres a mudarem seus hábitos, resgatarem a autoestima e adotarem um novo estilo de vida. Reconhecida pela qualidade dos serviços, a clínica já recebeu prêmios nacionais e foi eleita a melhor clínica de estética de Sergipe pela Fessbell (Feira de Beleza e Cosméticos).

