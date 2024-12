Emagrecentro lança promoção “Dezembro na Faixa” com tratamentos estéticos e de emagrecimento

A Emagrecentro Aracaju está oferecendo uma promoção especial para quem deseja finalizar 2024 e iniciar 2025 com foco no emagrecimento e na estética. A campanha “Dezembro na Faixa” permite que os clientes que comprarem e utilizarem os tratamentos neste mês possam repetir as sessões em janeiro, garantindo assim a continuidade do tratamento sem qualquer prejuízo para o cliente.

Segundo Viviane Lins, CEO da Emagrecentro Aracaju, a proposta da campanha é incentivar o cuidado com o corpo já durante o mês de dezembro, permitindo que os clientes aproveitem as festividades de fim de ano sem culpa.

“A promoção permite que os tratamentos realizados em dezembro, como os de emagrecimento, flacidez, estrias e celulites, possam ser repetidos em janeiro, sem custo adicional, o que garante a continuidade dos resultados. O cliente compra em dezembro, realiza em dezembro e repete o que foi feito no último mês do ano gratuitamente em janeiro”, explica.

Entre os tratamentos incluídos na oferta estão as enzimas de emagrecimento, a eletroterapia (como a radiofrequência) e os skin boosters, voltados para cuidados faciais. A promoção, no entanto, não se aplica a procedimentos como harmonizações faciais e criolipólise, que exigem intervalos específicos entre as sessões.

Viviane Lins destaca que a promoção visa eliminar a desculpa comum de adiar os tratamentos estéticos por conta das festas de fim de ano.

“Muitas pessoas costumam postergar os cuidados com o corpo, pensando que irão exagerar nas festas e só retomar em janeiro. Com essa campanha, o investimento de dezembro é compensado com a repetição gratuita em janeiro, permitindo que o cliente aproveite as festas sem culpa e ainda comece o ano com bons resultados”, pontuou a empresária.

Descomplicando os cuidados no fim de ano

A CEO destaca ainda que a campanha busca descomplicar o cuidado com o corpo, especialmente durante o final de ano, quando muitas pessoas adiam tratamentos estéticos devido aos excessos típicos das festas.

“Com a possibilidade de repetir o tratamento em janeiro, sem custo adicional, eliminamos a desculpa do ‘chutar o balde’ durante as festividades. O cliente pode aproveitar as festas e, ao mesmo tempo, iniciar o tratamento com a certeza de que continuará com os cuidados no mês seguinte”, afirma Viviane.

A promoção está aberta para qualquer pessoa que deseje reduzir medidas, tratar flacidez, celulite ou estrias, melhorar a aparência da pele ou realizar procedimentos estéticos rápidos e não invasivos.

Importância da avaliação profissional

Antes de iniciar qualquer procedimento estético, é fundamental passar por uma avaliação detalhada com um profissional qualificado. O diagnóstico adequado permite que o tratamento seja personalizado e eficiente, levando em consideração as necessidades individuais do cliente. Além disso, é durante essa consulta que o profissional pode orientar sobre os cuidados necessários e a viabilidade dos tratamentos, como o que está sendo oferecido nesta campanha.

O agendamento de uma avaliação pode ser realizado pessoalmente na Emagrecentro Aracaju, localizada na Avenida Barão de Maruim, número 639, bairro São José, em Aracaju,pelo telefone 3213-7479 ou WhatsApp 9-9810-8908.

Sobre a Emagrecentro

Com mais de 12 anos de atuação em Aracaju, a Emagrecentro é uma referência nacional em tratamentos estéticos e de emagrecimento saudável. A clínica já foi premiada como a melhor unidade do Brasil em duas edições, além de estar entre as três melhores unidades do país por três anos consecutivos. A Emagrecentro Aracaju também foi eleita a melhor clínica de estética de Sergipe pela Feira de Beleza e Cosméticos (Fessbell).

Localizada na Avenida Barão de Maruim, 639, bairro São José, a unidade de Aracaju é reconhecida pela inovação em tratamentos e pelo compromisso com a saúde e bem-estar dos seus clientes.

Texto e foto NV Comunicação