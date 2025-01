Emurb trabalha para garantir funcionamento da drenagem na capital

A intensa chuva na cidade nas últimas 24 horas, com um acumulado que ultrapassa 70 mm, aliado a fortes correntezas e maré alta, provocou infiltração em um trecho da estrutura que dá sustentação ao canal da Avenida Gentil Tavares, no cruzamento com a Rua Dom Quirino, no bairro Santo Antônio. A força das águas pluviais no canal causou um recalque no muro de gabião, o que ocasionou uma fuga de material do aterro da superfície ao lado do canal e o tombamento de parte da estrutura e da via à sua margem.

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), iniciou neste domingo, 12, os procedimentos para recuperar o muro de gabião. Nas primeiras horas da manhã, a equipe operacional fez uma limpeza da área, isolou o local e instalou toda a sinalização necessária para garantir a segurança da população que transita na região.

Ao longo da semana, será iniciada a obra de recuperação do trecho do canal, com a substituição do material que compõe o muro de gabião – assim chamada a estrutura armada, drenante e de grande durabilidade e resistência que estabiliza taludes, obras hidráulicas e viárias.

Mais ações

A Emurb vem atuando em toda a cidade desde o início das intensas chuvas, na sexta-feira. Neste domingo, equipes operacionais estão realizando serviços de desobstrução de drenagem, de forma preventiva e corretiva, nos locais onde foram identificados retenção das águas pluviais.

No Porto D’Antas, foi executada a limpeza do canal natural que recebe as águas do Conjunto Dr. Cleonaldo Araújo, situado na comunidade Coqueiral. No mesmo local, a equipe da Emurb também fez a limpeza da drenagem na Rua Antônio dos Santos, que estava obstruída.

Dentre outros locais, equipes operacionais da Emurb trabalham em diversos bairros, realizando a desobstrução e limpeza da drenagem, principalmente nas bocas de lobo para garantir o fluxo das águas pluviais. As ações foram executadas na Rua V (Dom Luciano); Rua Acre (Siqueira Campos); Rua Dr. Celso Oliva (13 de Julho); Av. Augusto Maynard (São José) e Rua das Orquídeas (Soledade).

Texto e foto AAN