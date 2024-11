Encontro orienta novos gestores municipais de Educação

O fortalecimento do regime de colaboração entre as redes públicas estadual e municipais, assim como a continuidade de projetos e ações educacionais, foram os principais temas do Seminário Formativo para os Novos Dirigentes Municipais de Educação. O evento foi realizado nesta segunda-feira, 25, no Hotel Aquários, em Aracaju, pela União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, seccional Sergipe (Undime), em parceria com a Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc).

O seminário teve como objetivo integrar os novos gestores ao cotidiano da gestão educacional e orientá-los na implementação de políticas educacionais. Para isso, foram oferecidos suporte técnico, capacitação e direcionamento em temas prioritários para a educação pública, como financiamento, qualidade do ensino e valorização dos profissionais da Educação.

O secretário de Estado da Educação e da Cultura, Zezinho Sobral, abriu o evento informando os principais projetos e ações em regime de colaboração com os municípios, a exemplo do Alfabetizar pra Valer e do Programa de Apoio aos Municípios para Expansão da Educação Infantil (Ameei) e formação de professores.

“É um seminário importantíssimo para estabelecer quais são as informações necessárias aos secretários que assumirão a Educação e para aqueles que estão até dezembro e prestarão contas da gestão, lembrando que a Educação deve ter continuidade e há um regime de colaboração entre os entes nas diversas atividades”, destacou Zezinho Sobral

A presidente da Undime/SE e Nordeste, professora Josevanda Franco, anfitriã do encontro, disse que a Undime, como instituição que agrega os dirigentes municipais de Educação de todo o Brasil, cumpre o papel de no momento de transição e planejamento de ações, possibilitar aos novos gestores e técnicos a assimilação de temas importantes para o futuro da educação, a exemplo do regime de colaboração, da cultura de avaliação e da estratégia de busca ativa escolar, do financiamento da educação, o papel do dirigente municipal de Educação nas articulações políticas educacionais, o Conselho Municipal de Educação, entre outras pautas.

Presente ao evento, o assessor da Undime Nacional, Vilmar Kleiman, levou ao encontro a Plataforma Conviva e a agenda dos 100 primeiros dias de gestão, ou seja, plataformas que documentam e resguardam todo o processo de gestão educacional, que devem ser alimentadas pelos gestores. “São duas ferramentas e metodologias de significativa importância na época de transição da gestão”, disse.

Também estiveram presentes dialogando com os novos gestores o ex-reitor da UFS e ex-secretário de Estado da Educação, Josué Modesto dos Passos Subrinho; o coordenador do Pacto Pela Educação e Procurador de Contas do TCE/SE, João Augusto Bandeira de Mello; a coordenadora estadual da UNCME, Maria José; o coordenador estadual de Formação Continuada ETI/MEC, Valdson José de Santana Júnior; e a diretora da Coordenação de Serviços Educacionais e de Avaliação da Seduc, Jonielly Cruz.

