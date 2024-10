Deputado destaca o desempenho estudantes da rede pública

Na Sessão Plenária da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), o deputado estadual Adailton Martins (PSD) comemorou o desempenho de Sergipe no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Segundo estudo publicado pelo jornal Folha de São Paulo, o estado se destacou como a rede pública com a maior média de redação do país, alcançando 604,5 pontos. O Espírito Santo e o Rio Grande do Sul ocupam o segundo e terceiro lugares, respectivamente.

O parlamentar atribuiu o sucesso ao comprometimento da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), que investiu fortemente na formação de professores, aulas intensificadas e na distribuição gratuita de 23 mil itens de material didático, totalizando um investimento de R$ 3,2 milhões. Além disso, Adailton Martins ressaltou as reformas e climatização das escolas, a valorização dos servidores e a criação de programas como o Jovem Monitor, Acolher e Sergipe no Mundo, que foram fundamentais para a obtenção desse resultado.

“Esse destaque no Enem é fruto do esforço conjunto entre governo, professores e alunos, e demonstra que estamos no caminho certo para melhorar ainda mais a qualidade do ensino no estado”, afirmou o deputado parabenizando a todos os envolvidos.

Foto: Jadilson Simões

Por Kelly Monique Oliveira I. Vasconcelos