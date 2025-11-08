Enem: mais de 16 mil inscritos de Sergipe são concluintes do ensino médio

A aplicação do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) 2025 ocorrerá nos dias 9 e 16 de novembro, em todo o país. O estado de Sergipe teve 78.344 inscrições confirmadas. Sendo que 16.514 são de estudantes concluintes do ensino médio da rede pública. Os dados são do Painel do Enem, disponibilizado no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, autarquia vinculada ao Ministério da Educação (MEC).

Perfil – De acordo com o levantamento do Inep, 56.740 inscritos em Sergipe são isentos e 21.604, pagantes. Do total de inscritos confirmados no estado, 47.864 (61,09%) são mulheres e 30.480 (38,91%) são homens. Com relação à etnia, a maioria das inscrições confirmadas são de participantes que se autodeclararam pardos (43.407), seguidos de 20.571 participantes autodeclarados brancos, 11.593 pretos, 1.236 amarelos e 456 indígenas.

A faixa etária com mais inscrições confirmadas é de 17 anos, com 15.649 inscritos confirmados. Os participantes com mais de 60 anos totalizam 246. Confira a tabela de inscrições confirmadas por faixa etária em Sergipe.

Idade Quantidade Menor ou igual a 16 anos 13.525 17 anos 15.649 18 anos 14.555 19 anos 7.818 20 anos 4.806 Entre 21 e 30 anos 14.670 Entre 31 e 59 anos 7.075 Maior ou igual a 60 anos 246

Brasil – Em todo o Brasil, o Enem 2025 conta com mais de 4,8 milhões de inscritos confirmados, um aumento de 38% em relação a 2022. Em comparação com 2024, o aumento no número das inscrições foi de 11,22%.

Do total de inscritos, 3.049.710 são isentos e 1.761.628, pagantes. Além disso, 98.558 participantes utilizarão o exame para a certificação de conclusão do ensino médio, iniciativa retomada nesta edição. Para obter a certificação, é necessário atingir o mínimo de 450 pontos em cada uma das áreas de conhecimento e o mínimo de 500 pontos na redação.

Enem – O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Ao longo de mais de duas décadas de existência, o Enem tornou-se a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Programa Universidade para Todos (Prouni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Instituições de ensino públicas e privadas também utilizam o Enem para selecionar estudantes como critério único ou complementar aos processos seletivos. Os resultados individuais do Enem podem ainda ser aproveitados nos processos seletivos de instituições portuguesas que possuem convênio com o Inep para aceitar as notas do exame. Os acordos garantem acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar a educação superior em Portugal.

Assessoria de Comunicação Social do MEC, com informações do Inep – Foto Maria Odília – ASN