Enem: Psicóloga compartilha orientações para concentração

“Como a ansiedade pode surgir nos momentos que antecedem as provas, é importante lidar com a situação de maneira saudável”, pontua psicóloga

No próximo domingo, dia 3 de novembro, acontece o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para 4,3 milhões de inscritos. Por conta das pressões interna e externa, que muitas vezes geram ansiedade e estresse, a preparação para o Enem pode ser um desafio. Alcançar resultados positivos demanda um planejamento cuidadoso, adesão a um cronograma de estudos que englobe atividades como leitura, resolução de exercícios, revisões e aulas complementares. No entanto, mais do que isso, é essencial que os candidatos dediquem atenção especial à saúde emocional.

De acordo com a psicóloga e mestra em Psicologia, Calila Caldas, docente da Ages, integrante do maior e mais inovador ecossistema de qualidade do Brasil: o Ecossistema Ânima, para muitos candidatos, o dia da prova pode ser marcado por ansiedade e estresse.

Como a ansiedade pode surgir nos momentos que antecedem as provas, é importante lidar com a situação de maneira saudável.

“A pressão é natural, afinal, o exame do Enem é um divisor de águas na vida de muitos candidatos. A melhor forma de lidar com isso é reconhecer que os momentos de ansiedade existem. Saber lidar com ela e driblar os pensamentos, sensações e sentimentos ruins são fundamentais para não deixar a angústia atrapalhar este momento importante. Por isso, reconhecer que a ansiedade existe é uma estratégia eficiente para descobrir como se tranquilizar”, destaca.

Dentre as coisas que podem ajudar a manter a saúde emocional antes da prova, a psicóloga indica a prática de exercícios físicos para liberar endorfina e investir em meditação e respiração para organizar os pensamentos. Além disso, a presença e apoio de familiares e amigos é essencial, pois a compreensão deles com essa fase de estudos ajuda a diminuir a pressão sobre o estudante.

“Além disso, é imprescindível manter uma rotina de sono regular, com uma boa noite de sono antes do exame, pois o descanso adequado ajuda na concentração e no desempenho cognitivo. Fazer uma refeição saudável, evitando alimentos pesados ou que possam causar sonolência; fazer o controle do tempo para responder as questões e gerenciar o estresse praticando técnicas de respiração e relaxamento durante a prova. Lembre-se: pensamentos positivos podem fazer uma grande diferença. Então, se você se preparou, está pronto para dar o seu melhor”, pontuou Calila Caldas.

Por Grecy Andrade – foto assessoria