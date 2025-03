Energisa já registra 44 ocorrências de colisões em postes este ano

Acidentes envolvendo postes de eletricidade podem trazer riscos para o condutor do veículo e impactar o fornecimento de energia na região. Somente este ano, já foram registradas 44 ocorrências de colisões em postes, um aumento de aproximadamente 18% se comparado ao mesmo período de 2024. Por outro lado, houve uma redução de 81% do número de clientes impactados em relação ao mesmo período.

Os municípios de Itabaiana, Lagarto e Aracaju registraram o maior número de ocorrências este ano. O gerente de Operações da Energisa Sergipe, Wellington Aranha, destaca que a distribuidora tem investido em tecnologias para minimizar os impactos para os clientes.

“Sempre buscamos reforçar as orientações de segurança para evitar esses acidentes, pois traz sérios riscos para o condutor. A Energisa também tem investido em religadores equipamentos automáticos e outras tecnologias para que os clientes não sejam impactados quando do incidente e da substituição das estruturas, que pode levar um tempo maior, dependendo da complexidade”, afirma Wellington.

Em casos de colisões em postes, a orientação é que, sempre que possível, o condutor permaneça no veículo e acione imediatamente a Energisa pelo 0800 079 0196, pois podem ter cabos sobre o veículo ou próximos, podendo ocasionar choque elétrico. O Samu e o Corpo de Bombeiros também devem ser acionados. Quem for prestar socorro, também deve ficar afastado.

“É muito importante que as pessoas não se aproximem do veículo e dos cabos, pois pode ainda estar energizado e causar choque elétrico. Quem for prestar socorro também deve ficar afastado e acionar a Energisa que vai realizar todos os procedimentos com segurança”, orienta.

Canais de atendimento

Aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store do celular) Site: energisa.com.br

WhatsApp (Gisa): www.gisa.energisa.com.br

Call Center: 0800 079 0196

Texto e foto Adriana Freitas