Enfermeira recebe titulo de Doutora Honoris Causa da Universidade Federal

A Universidade Federal de Sergipe (UFS) concede, nesta quinta-feira (23), o Título de Doutora Honoris Causa à professora aposentada, pesquisadora e conferencista Amandia Santos Teixeira Daltro. a educadora atuou por 36 anos na docência do Departamento de Enfermagem da instituição. A homenagem faz parte da programação do Jubileu de Ouro pelos 50 anos do curso. A entrega do título acontecerá durante a abertura solene do Jubileu, a partir das 17h30, na Didática 7, no campus da UFS em São Cristóvão.

De acordo com a proposta do título, a professora prestou relevantes serviços à sociedade sergipana por meio do ensino, da assistência obstétrica humanizada e da qualificação técnica e ética de diversas gerações de enfermeiros e enfermeiras.

Graduada pela Faculdade de Enfermagem da Universidade Católica de Salvador em 1977, Amandia Santos Teixeira Daltro ingressou como docente da UFS em 1979, sendo a primeira professora de obstetrícia de Sergipe, formando, em 2001, a primeira turma de enfermeiras obstetras, que são profissionais essenciais para redução de mortalidade materno-infantil. Seu nome está diretamente vinculado à história do Departamento de Enfermagem e à luta por uma assistência obstétrica mais respeitosa, segura e centrada na mulher.

Com especializações em Assistência de Enfermagem e Enfermagem Obstétrica, também é mestre em Enfermagem na Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo desde o ano de 1988.

Durante os anos 1990, no contexto da implementação do Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento (PHPN) pelo Ministério da Saúde, a professora Amandia foi selecionada para um programa de formação internacional no Japão, por meio de cooperação técnica com a Agência de Cooperação Internacional do Japão. Essa experiência, aliada à sua competência técnica, resultou na elaboração e aprovação, junto ao Ministério da Saúde, do projeto que originou o primeiro curso de especialização em enfermagem obstétrica do estado de Sergipe.

A ação pioneira ocorreu em um momento em que a UFS era a única instituição pública de formação em Enfermagem e Medicina no estado. A primeira turma foi formada em 2002, e suas egressas ocuparam posições estratégicas na rede pública, impactando de forma positiva a saúde materna.

O Título

A concessão do título foi proposta por professores do Departamento de Enfermagem e aprovada pelo Conselho Universitário. Segundo o Estatuto da UFS, a homenagem é a máxima honraria concedida a personalidades que se destacaram, seja pelo saber, seja pela atuação em prol da Filosofia, das Ciências, da Técnica, das Artes e das Letras, seja pelo melhor entendimento entre os povos ou em defesa dos direitos humanos.

Fonte e foto: UFS