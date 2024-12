‘Enxerga Sergipe’ já transformou a vida de mais de 7.500 sergipanos

Lançado há um ano e meio visando devolver a saúde ocular dos sergipanos, o programa Enxerga Sergipe tem se destacado como uma iniciativa transformadora do Governo do Estado. Com foco na realização de cirurgias de catarata e pterígio, o programa já impactou positivamente a vida de 7.549 pessoas, como Aluizia dos Santos de Jesus, de 76 anos, que expressou gratidão após a cirurgia de catarata. “Estou muito feliz em realizar a minha cirurgia, foi muito rápido e só de pensar que logo estarei enxergando tudo limpinho, isso me enche de esperança”, comemorou a aposentada, do município de Itabaianinha.

O Enxerga Sergipe não só tem proporcionado cirurgias, mas renovado a esperança e a qualidade de vida dos sergipanos, reafirmando o compromisso do Governo do Sergipe com a saúde pública e o bem-estar da população. “Estamos empenhados em garantir que todos tenham acesso a cuidados de saúde essenciais. O Enxerga Sergipe é a prova do nosso compromisso em transformar a saúde ocular e, consequentemente, a vida dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS)”, frisou o secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri.

Visão recuperada

O programa é resultado de uma parceria entre o Governo Federal, o Governo do Estado e os municípios sergipanos, visando a redução da fila de espera pelos procedimentos oftalmológicos de catarata e pterígio. A catarata, uma condição que causa a opacidade da lente natural dos olhos, tem afetado muitos sergipanos. Como a aposentada Aluizia que contou a experiência de ter recuperado a visão por meio do Enxerga Sergipe.

“Antes de fazer a primeira cirurgia de catarata, estava tendo muitas dificuldades de visão, tudo ficava embaçado, especialmente quando o sol estava forte enquanto trabalhava na roça. Agora, vou fazer a segunda cirurgia. A primeira foi há três meses, e estou confiante de que a próxima será um sucesso. Com fé em Deus, espero poder trabalhar ainda melhor, estou animada, pois tenho muitas plantas e cuido de várias coisas, incluindo as laranjas, que estão começando a amadurecer”, concluiu Aluizia.

O aposentado José Félix Macedo, de 66 anos, contou que a catarata é como se tivesse uma neblina na visão, que a cada dia fica cada vez pior. “Eu quase não conseguia enxergar nada e nem saia de casa. Era como se tivesse uma venda nos olhos. Agora, estou aqui pela segunda vez e só tenho a agradecer a Deus e a todas as pessoas envolvidas nesse processo, pois acho fundamental que haja essa ajuda. Não poderia ter feito a cirurgia de forma particular, então sou grato a todos os profissionais da saúde que estão envolvidos nesse programa do Governo do Estado. Agora, com a visão recuperada, sinto que estou vivendo uma nova fase”, contou José Félix.

Acesso célere

Distribuídas entre as diferentes regiões de Sergipe, as cirurgias são realizadas nos municípios de Nossa Senhora do Socorro, Estância, Itabaiana, Propriá e Lagarto. Para ter acesso ao programa, os pacientes devem ser diagnosticados com catarata por um médico oftalmologista e procurar a Secretaria de Saúde do município. Os procedimentos são realizados de forma regionalizada, garantindo um atendimento mais eficaz. As cinco regiões trabalham em conjunto, encaminhando as informações dos pacientes para que as triagens e procedimentos sejam realizados de forma organizada.

Foto: Flávia Pacheco