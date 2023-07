Equipe da Estação Cidadania está na final da Taça Cidade de Aracaju

Em mais uma rodada de semifinais durante este sábado, 29, pela Taça Cidade de Aracaju, a equipe sub 10 da Estação Cidadania, conquistou vaga para a grande final da competição, prevista para os dias 12 e 13 de agosto.

A classificação da equipe, que participa pela primeira vez de uma competição e disputa no grupo verde, veio após derrotar por 4 a 0 o time Real Porto B, e agora enfrentará o time Geração Quadrangular na disputa pela cobiçada taça.

Diante do resultado, o coordenador de Esporte de Inclusão da Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte (Sejesp), Luiz Carlos Bossa Nova, não escondeu a felicidade pelo crescimento dos garotos na competição e, principalmente, no projeto de futsal do espaço poliesportivo, mantido pela Prefeitura de Aracaju.

“Esse passo na competição, dado pela equipe da Estação, é algo que reafirma a importância do trabalho que está sendo desenvolvido. A Prefeitura de Aracaju, por meio da Sejesp, vem dando oportunidades para esses garotos se desenvolverem como cidadãos e atletas através do esporte. Então, sabemos que essa conquista, porque, sim, já é uma grande conquista, é um elemento que nos faz ter certeza que estamos no caminho certo”, pontua o coordenador.

Quem também está radiante com a vaga na semifinal é Adrian Barros, que comanda a equipe juntamente com Jordano Bruno. O técnico falou sobre o que representa esse momento para o projeto de futsal da Estação, que iniciou no primeiro semestre de 2022.

“Em nossa primeira participação em uma competição já conseguimos chegar a uma final. Então, ver a felicidade dos meninos é algo gratificante e também por saber que nós abrimos portas, demos oportunidade e estamos colhendo o fruto. Ficamos felizes por essa equipe ter chegado à final, mas também por todo trabalho realizado com as outras equipes: sub 8 e sub 14”, afirma o treinador.

A ocasião contou com a presença do técnico da Seleção de Futsal do Cazaquistão, Paulo Figueroa, conhecido como Kaká. Ele ressaltou que conhecer o projeto da Estação foi uma grata surpresa e que ficou encantado.

“Eu queria agradecer a vocês pelo que estão fazendo pelo futsal Sergipe, de Aracaju, por essas crianças. Porque, se outras crianças tiverem esse mesmo apoio, se o futsal for fomentado dessa mesma forma, com certeza a gente vai ter muitas outras que vão conseguir ter um futuro melhor através do futsal, do esporte. E o melhor de tudo: que possam crescer bons cidadãos, boas pessoas para que a gente possa ter uma sociedade muito melhor”, disse o sergipano.

Taça Cidade de Aracaju de Futsal 2023

A Taça Cidade de Aracaju, que está se encaminhando para a fase final, iniciou em maio deste ano com 118 equipes, no masculino e no feminino, divididas nos grupos verde, que enquadra as equipes que realizam trabalho com foco no desenvolvimento social através do esporte; e amarelo, que são equipes que participam de competições da Federação Sergipana de Futsal (FSFS).

