Equipe da SerMulher realiza ação do Outubro Rosa em mais seis USFs

A semana começou com a continuidade das ações da Secretaria Municipal do Respeito às Políticas para as Mulheres (SerMulher) nas Unidades de Saúde da Família (USFs) de Aracaju, em alusão ao Outubro Rosa, mês dedicado à conscientização sobre o câncer de mama.

Realizada em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), a iniciativa tem proporcionado às usuárias do SUS acesso a informações sobre prevenção, autocuidado e diagnóstico precoce, além da entrega do Cartão da Mulher — instrumento que auxilia no acompanhamento de consultas, exames e vacinas.

Na manhã de segunda-feira (13), a equipe da SerMulher esteve nas USFs Carlos Hardman, no bairro Soledade, e Marx de Carvalho, no Ponto Novo.

A usuária Roseli Barros aprovou a ação e destacou a importância do cartão. “Achei muito bom ter recebido o Cartão da Mulher, porque muitas vezes a gente não lembra o dia em que fez o exame. Agora, anotando tudo direitinho, vou poder acompanhar melhor”, afirmou.

A gerente da USF Carlos Hardman, Ivanna Britto, reforçou o alerta para o público feminino: “Sabemos que o diagnóstico precoce salva vidas. Então, mulheres: cuidem-se.”

No turno da tarde, a equipe da SerMulher retornou à USF Marx de Carvalho, onde realizou rodas de conversa e orientações sobre o cuidado com a saúde da mulher, reforçando o lema da campanha: “A força da prevenção está em cada mulher.”

Em ambas as unidades, as participantes foram cadastradas pelas técnicas da SerMulher, que aplicaram um breve questionário sobre hábitos de autocuidado e acompanhamento da saúde.

As atividades continuaram na terça-feira (14) pela manhã, quando a equipe visitou mais três unidades: USF Santa Terezinha (Robalo), Adel Nunes (Bairro América) e José Calumby Filho (Jardim Centenário), ampliando o alcance da ação e fortalecendo o compromisso da SerMulher com a promoção da saúde e o bem-estar das aracajuanas.

Durante a visita à USF Adel Nunes, a técnica da SerMulher, Vanessa Correia, explicou o objetivo da ação. “Estamos fazendo o cadastro das mulheres para monitorar o cuidado que cada uma tem com ela mesma. Esse é um trabalho que estamos desenvolvendo em parceria com a Secretaria da Saúde.”

A cantora Charlene Mattos também ressaltou a importância do Outubro Rosa. “Essa campanha é muito importante. Já vinha cuidando da minha saúde, e ações como essa nos lembram de olhar com carinho para nós mesmas. Toda mulher deve cuidar da saúde mental, espiritual e física e, principalmente, se amar. O câncer não é brincadeira; é uma doença séria, mas que pode ser tratada se houver diagnóstico precoce.”

A usuária do SUS Cristiane do Nascimento reforçou o sentimento de acolhimento. “Nós, mulheres, merecemos carinho e atenção. E é o que estou percebendo aqui nessa ação desenvolvida pelas duas secretarias. Muito importante.”

Na manhã de quarta-feira (15), a equipe da SerMulher esteve na USF Maria do Céu, no Centro de Aracaju. As usuárias receberam orientações sobre prevenção e autocuidado, participaram do cadastro e receberam o Cartão da Mulher, onde podem anotar vacinas, consultas e exames, facilitando o acompanhamento da própria saúde.

Participante da ação, Maria de Lurdes destacou o impacto positivo da iniciativa. “Esse tipo de atividade incentiva a gente a cuidar mais da saúde e a não deixar de fazer nossos exames preventivos.”

Dentro da programação do Outubro Rosa, mais seis Unidades de Saúde da Família serão percorridas ainda esta semana pelas equipes da SerMulher, lembrando que “A força da prevenção está em cada mulher”.

