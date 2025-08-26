Equipe feminina de Aracaju goleia e garante classificação antecipada na Copa Serigy

Depois de vencer São Cristóvão na estreia, a equipe feminina de Aracaju segue imbatível na Copa Serigy de Futebol Amador. Dessa vez, a seleção Itaporanga D’Ajuda foi goleada por 8 a 0, em partida realizada neste domingo, dia 24, no estádio Adolfo Rolemberg, na capital. O resultado confirmou a liderança isolada no grupo A com 100% de aproveitamento e garantiu a classificação com uma rodada de antecedência. São 13 gols a favor e nenhum gol sofrido.

Destaque da segunda rodada, Thais anotou dois gols e ajudou a manter o sonho do título na categoria feminino. “Foi a nossa melhor apresentação na competição. Eu particularmente joguei bem e pude colaborar na vitória e aumentar o saldo de gols que pode ser importante na reta final do campeonato”, disse a atleta de Aracaju.

A treinadora Gracielle Costa admitiu o futebol vistoso das meninas, mas prega cautela no decorrer da competição. “Não podemos achar que está tudo certo por causa de duas vitórias. Temos que melhorar alguns aspectos e continuar na pegada firme na defesa e no ataque. Acredito que estamos no caminho certo”, avaliou a técnica.

A equipe encerra a primeira fase contra a seleção de Nossa Senhora do Socorro, no próximo sábado, dia 30, às 15 horas, novamente no estádio Adolfo Rollemberg. Será o duelo entre a líder e a vice-líder da chave. Um empate diante das socorrenses é suficiente para garantir a classificação de Aracaju para a segunda fase do torneio em primeiro lugar do grupo.

Time masculino

Depois de uma estreia vitoriosa, o time masculino perdeu na segunda rodada por 4 a 0 para o time de Itaporanga D’Ajuda e viu a classificação ficar ameaçada para a segunda fase. O próximo jogo é contra a equipe de Socorro também no Adolfo Rollemberg, às 13h30.

As duas equipes recebem apoio da Prefeitura de Aracaju por meio da Secretaria da Juventude e do Esporte (Sejesp). “Incentivamos o futebol de base, o esporte feminino e torcemos juntos pela classificação das duas equipes”, comentou o secretário Aquiles Silveira.

Ascom Sejesp