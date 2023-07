Equipes da Estação Cidadania estão na fase eliminatória de Futsal

Após 185 jogos, chegou ao fim, neste sábado, 15, a primeira fase da Taça Cidade de Aracaju de Futsal 2023, realizada pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte (Sejesp), cujas disputas acontecem na Estação Cidadania – Esporte Radialista Carlos Magno, localizada no bairro Bugio, zona Norte da capital.

Nesta edição, inscreveram-se 118 equipes, sendo 91 do masculino, nas categorias sub 8, 10, 12 e 14; e 22 do feminino, nas categorias sub 10, 12, 14 e acima de 14 anos, distribuídas no grupos amarelo, que reúne as equipes que participam de eventos da Federação Sergipana de Futsal (FSFS), e verde, do qual participam equipes com foco no trabalho social através da modalidade.

Ao todo, 70 equipes se classificaram para a fase eliminatória, que já inicia neste domingo, 16. Dentre as classificadas, estão as três equipes da Estação Cidadania, nas categorias sub 10, 12 e 14 do masculino e que estão no grupo verde.

Esta é a primeira vez que o projeto do espaço poliesportivo, que é mantido pela Prefeitura, participa de uma competição e, em sua estreia, já alcançou um bom resultado, diante do quão disputada a Taça.

O secretário da Sejesp, Sérgio Thiessen, ressaltou a felicidade com os bons resultados que a Taça tem mostrado a todas as equipes, em razão do caráter democrático e inclusivo, destacando a classificação das equipes do projeto da Estação.

“Esse trabalho que vem sendo desenvolvido na Estação com todas as modalidades e, em particular com o futsal, é um trabalho muito sério. Sabemos que essa garotada dificilmente teria oportunidade de viver essa experiência de competir e, já numa primeira participação, tem um resultado expressivo. Ficamos felizes pelo resultado e pelo sucesso de todas equipes” , frisa Thiessen.

O trabalho com as aulas de futsal vem sendo desenvolvido desde o primeiro semestre de 2022. Diante da percepção de que os alunos estavam prontos para uma competição, as três equipes foram montadas pelos professores Adrian Barros, Antônio Francisco e Jordano Bruno, e inscritas na competição.

De acordo com o professor Adrian Barros, “esse momento é muito gratificante, por vermos que o trabalho desenvolvido pela secretaria está dando certo. Primeiro, por abrir as portas da Estação para as crianças da comunidade. Segundo, por a secretaria fomentar o esporte, desenvolvendo essas competições, porque deu a oportunidade desses meninos participarem, já que a maioria deles nunca havia jogado um campeonato”.

A competição tem previsão de encerramento nos dias 12 e 13 de agosto e premiará as melhores equipes de cada categoria do grupo amarelo e do verde.

