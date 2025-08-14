Equipes do Lagarto e Sergipe vencem na 5ª rodada da Copa Lotese Governo

Três partidas marcaram o encerramento da 5ª rodada da Copa Lotese Governo, nesta quarta-feira (13). Em Aracaju, na arena Batistão, o Sergipe recebeu equipe do América de Propriá. O time colorado levou a melhor e venceu por 2 a 0, gols de Felipe Pará e Erickson.

Na região centro-sul do estado, no município de Lagarto, o time da casa enfrentou o Falcon e venceu por 1 a 0, no estádio Paulo Barreto. O gol do Lagarto foi marcado por Rhuann Patrick.

E no estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana, o tricolor da Serra recebeu a equipe do Dorense. O duelo terminou no empate em 2 a 2. Os atletas João Victor e Elimar marcaram para o Itabaiana. E o volante Bruno Sena (contra) e Lucas fizeram os gols dos visitantes.

Acompanhe a classificação da Copa Lotese Governo do Estado com o encerramento da 5ª rodada:

Grupo A

1) Sergipe 09 pontos

2) Itabaiana 08 pontos

3) Dorense 05 pontos

4) América de Propriá 03 pontos

Grupo B

1) Confiança 09 pontos

2) Lagarto 09 pontos

3) Falcon 07 pontos

4) Guarany 04 pontos

A competição terá sequência no próximo sábado com dois jogos válidos pela 6ª rodada. Confira os confrontos da Copa Lotese Governo do Estado:

Sábado (16/08)

15h15 – Guarany x Lagarto, estádio Caio Feitosa, em Porto da Folha

15h15 – Falcon x Confiança, estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana

Com informações da FSF e Foto: José Camilo/LFC