Equipes feminina e masculina representam Aracaju na abertura da Copa Serigy

Atletas de Aracaju e mais 30 municípios participaram da cerimônia de abertura da 1ª Copa Serigy de Futebol Amador, realizada sábado, dia 9, na Arena Batistão.

Com apoio da Secretaria Municipal da Juventude e Esporte (Sejesp), a capital terá equipes no masculino e feminino, reforçando o compromisso com o esporte e a juventude na cidade.

O time masculino de Aracaju será representado por jogadores sub-20 do DelRey e o comando técnico fica a cargo de Marcelo dos Santos. No feminino, a treinadora será Gracielle Costa e a base da equipe é formada por atletas que jogaram na Universidade Tiradentes, Deportivo, Cotinguiba, DelRey e Confiança.

Promovida pelo Governo do Estado, a Copa Serigy tem a proposta de revelar talentos e oferecer mais oportunidades para jovens sergipanos. “Agradeço o apoio dos órgãos envolvidos, em especial da Sejesp por acreditar na nossa equipe e dar condições de disputar esse campeonato. Tenho certeza que será uma grande chance para os jogadores da capital”, disse Vinícius, atleta de 16 anos.

Para a jogadora Liz da equipe de Aracaju, a competição será uma boa oportunidade para fomentar o futebol feminino nos quatros cantos do estado. Ela também destacou o incentivo da Sejesp e disse que o time vai buscar o título.

Presente na cerimônia de abertura, o diretor de Políticas Públicas para Juventude da Sejesp, Matheus Andrade, demonstrou entusiasmo com a participação de Aracaju no torneio. “Estamos apoiando homens e mulheres de nossa cidade. É uma preocupação da atual gestão dar a mesma oportunidade para as duas categorias, portanto, agora é cruzar os dedos, torcer pelas equipes e celebrar esse momento de união e celebração do esporte com os outros municípios”, declarou.

A Copa Serigy será disputada entre 16 de agosto e 19 de outubro, com jogos simultâneos aos finais de semana em diversas cidades sergipanas. Na capital, as partidas ocorreram no estádio Adolfo Rollemberg, no conjunto Agamenon Magalhães, zona oeste da capital. A tabela completa dos será divulgada no início desta semana.

