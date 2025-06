Escola de Governo divulga lista dos servidores aptos a participarem do sorteio

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Administração (Sead) e da Escola de Administração Pública e Gestão Governamental (Esapgese), divulga as listas finais dos servidores públicos inscritos e aptos a participarem do sorteio para o curso de pós-graduação lato sensu em “Gestão de Excelência em Práticas Ambientais, Sociais e de Governança (ESG) na Administração Pública”.

Os resultados estão disponíveis aqui. Os sorteios das vagas ocorrerão no dia 9 de junho, às 9h30, no auditório da Sead, com acesso livre e transmissão pelo Instagram e YouTube.

Pós-Graduação

A iniciativa faz parte do Programa de Sustentabilidade na Gestão Pública, desenvolvido pela Sead, em parceria com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ação Climática (Semac).

A pós-graduação será ministrada pela Universidade Tiradentes (Unit), tendo 60 vagas e carga horária de 360 horas, na modalidade presencial, ao longo de 12 meses.

Os alunos aprovados terão direito ao certificado ou diploma de conclusão do curso, desde que cumpram a frequência mínima exigida pela instituição de ensino, obtenham notas satisfatórias nas disciplinas, sejam aprovados no trabalho de conclusão de curso (se exigido) e cumpram as obrigações assumidas com a instituição de ensino e com o Estado de Sergipe