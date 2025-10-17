Escola de Saúde Pública forma novas turmas de pós-graduação

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Fundação Estadual de Saúde (Funesa) e da Escola de Saúde Pública de Sergipe (ESP-SE), realizou, na última quinta-feira, 16, a cerimônia de encerramento de mais duas turmas de pós-graduação certificadas pela instituição de ensino. Ao todo, 89 profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS) concluíram as especializações em Gestão Hospitalar e Vigilância e Emergência em Saúde Pública.

A iniciativa marca a continuidade do compromisso da ESP-SE com a educação permanente dos trabalhadores da saúde, fortalecendo o sistema público e contribuindo para a melhoria da assistência em todas as regiões do estado. Os novos especialistas passam a integrar um quadro técnico ainda mais preparado para atuar na gestão e nas respostas às emergências em saúde pública.

Para a diretora-geral da Funesa, Carla Fontes, a entrega de mais duas turmas representa um avanço significativo na consolidação da Escola de Saúde Pública. “Essa conclusão representa mais um marco histórico para o SUS, para a gestão e para a Funesa, consolidando nossa missão de promover avanços significativos na saúde pública. Profissionais preparados e que chegam para somar e contribuir ainda mais com o fortalecimento do sistema público de saúde e que fazem o SUS acontecer todos os dias”, destacou.

De acordo com a coordenadora de Pós-Graduação e Residência da ESP-SE, Soane Menezes, o resultado expressa o empenho conjunto entre a instituição e os profissionais. “Essas duas novas turmas representam um marco para a Escola de Saúde Pública de Sergipe. Estamos devolvendo à sociedade trabalhadores qualificados para oferecer um atendimento ainda melhor na rede pública. Essa conquista é fruto do esforço dos discentes, que conciliaram trabalho, rotina familiar e formação, e do compromisso da Escola em criar condições para que todos concluíssem seus cursos com êxito”, ressaltou.

A enfermeira e egressa do curso de Gestão Hospitalar, Adriana Evangelista, celebrou o aprendizado adquirido. “Foi um grande desafio, mas, também, uma conquista. O curso nos proporcionou ferramentas baseadas em evidências científicas para atuarmos com mais responsabilidade e qualidade na gestão, o que reflete diretamente na assistência prestada à população”, afirmou.

Para a enfermeira epidemiologista, Taise Cavalcante, formada na especialização em Vigilância e Emergência em Saúde Pública, o curso fortalece o preparo das equipes diante de situações críticas. “Capacitar profissionais nessa área é essencial para garantir sistemas de saúde prontos para detectar e responder às emergências. Ter especialistas distribuídos em todo o estado permite uma atuação mais ágil e eficaz, fortalecendo a assistência e o SUS como um todo”, pontuou.

Representando a Secretaria de Estado da Saúde, a diretora de Atenção Especializada, Neuzice Lima, reforçou o papel estratégico da Escola na política de educação permanente. “A ESP-SE cumpre uma função essencial ao capacitar trabalhadores do SUS. Quando temos profissionais qualificados, garantimos uma assistência mais segura, humanizada e de qualidade, além de fortalecer a vigilância e a gestão hospitalar, áreas que se complementam no cuidado à população”, enfatizou.