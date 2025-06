Escolas da rede estadual de ensino promovem ações de educação ambiental

A educação ambiental tem ganhado cada vez mais espaço nas escolas públicas da rede estadual de Sergipe, refletindo o compromisso com a formação cidadã e o cuidado com o planeta. Neste Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho, diversas instituições escolares realizam ações voltadas à sensibilização ecológica, ao protagonismo estudantil e ao fortalecimento dos vínculos entre natureza e comunidade.

Um dos destaques deste ano é o evento promovido pelo Centro de Excelência Professor José Carlos de Sousa, em Aracaju, que desenvolveu uma programação especial do Projeto EcoVida. A atividade reuniu cerca de 400 alunos, professores e acadêmicos do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) de Biologia da Universidade Federal de Sergipe (UFS), numa verdadeira celebração da educação ambiental como ferramenta de transformação social.

“A ideia é mostrar como pequenas atitudes dentro da escola podem impactar positivamente o meio ambiente e estimular a reflexão crítica dos estudantes sobre sustentabilidade”, explica a professora de Biologia e coordenadora do projeto, Christianne Santos.

Durante o evento no Centro de Excelência José Carlos de Sousa, os discentes apresentaram trabalhos desenvolvidos ao longo do semestre, como cartazes, maquetes, vídeos e experimentos. Para o aluno da 2ª série do ensino médio, Miguel Gois Santos, 16 anos de idade, a temática do meio ambiente é muito boa para ser discutida com os alunos, pois é onde começa o processo de conscientização.

“Eu fiquei com o grupo do plástico e, por exemplo, a gente estava falando sobre a importância da coleta seletiva. Então, eu acho essa parte muito importante a ser trabalhada com alunos que estão começando agora a lidar na vida adulta. A gente sabe que aqui na cidade de Aracaju, por exemplo, pouco se recicla, pois nem todas as áreas da cidade recebem a coleta seletiva. Acredito que a gente pode avançar nisso, fazendo campanhas e utilizando vários meios de comunicação para sensibilizar a sociedade. Aqui na escola, inclusive, temos uma composteira à disposição para a gente. Eu faço parte da eletiva que trabalha com essa composteira. A gente coloca todo tipo de lixo orgânico lá, menos ácidos, a gente faz essa mistura também para a adubação das nossas plantas do colégio”, afirma.

A programação também contou com uma apresentação artística em homenagem aos povos indígenas, ressaltando a relação ancestral e respeitosa com a natureza — uma inspiração para os caminhos contemporâneos da sustentabilidade. “O respeito aos saberes tradicionais e à biodiversidade é essencial para pensarmos em um futuro ambientalmente justo”, reforça a professora Christianne.

Conscientização

As atividades sobre o meio ambiente estão sendo realizadas em diferentes escolas ao longo de toda a semana. Um exemplo disso é o projeto ‘Nossa Escola Sustentável’, que mobiliza estudantes por atitudes ecológicas no Centro de Excelência John Kennedy, também em Aracaju. Com os objetivos de sensibilizar e engajar os estudantes sobre a importância da sustentabilidade, a escola promove a Semana do Meio Ambiente entre os dias 2 e 6 de junho, com uma programação desenvolvida pela área de Ciências da Natureza, sob a orientação dos professores Miralda Bezerra, José Wesley Ferreira e dos estudantes do Pibid da Universidade Federal de Sergipe (UFS) e do Instituto Federal de Sergipe (IFS), edição 2024/2026.

As atividades incluem palestras, plantio de árvores, ações educativas, limpeza da praia, exposições, oficinas de reciclagem, horta escolar, compostagem, descarte correto de resíduos, culminando com a exposição de trabalhos e um desfile ecocriativo. A proposta é despertar a consciência ambiental e mobilizar a comunidade escolar em prol de atitudes sustentáveis.

A programação da Semana do Meio Ambiente segue intensa no dia 6 de junho, com as atividades do Centro de Excelência Professora Ofenísia Soares Freire, na capital sergipana, em parceria com o PIBID Geografia/UFS. Com o tema “Os desafios da Sustentabilidade em Sergipe: Relação Sociedade-Natureza e Conflitos Socioambientais”, a culminância do projeto convida toda a comunidade escolar a refletir sobre os impactos ambientais no estado e os caminhos para a justiça socioambiental. Estudantes e estagiários apresentarão jogos, maquetes, paineis digitais e propostas criativas, abordando desde a crise hídrica até os efeitos da urbanização e do agronegócio no território sergipano.

A programação conta com uma Mostra Científica, às 10h e, a partir das 13h30, uma Culminância Artística com apresentações culturais e intervenções visuais. O evento será realizado na própria escola e conta com a participação dos grupos Geocaçadores e Natureza. “Queremos mostrar que a geografia é viva, crítica e engajada. Nosso objetivo é fomentar o debate sobre os desafios ambientais locais e as possíveis soluções com base na ciência e na participação social”, destacam os coordenadores do projeto.

Educação

Nas escolas da rede estadual, a exemplo do Colégio Estadual Jornalista Paulo Costa, no bairro Bugio, em Aracaju, hortas pedagógicas são utilizadas como instrumentos didáticos interdisciplinares. Os estudantes aprendem sobre ciclos naturais, nutrição, responsabilidade e trabalho coletivo enquanto cultivam verduras e temperos que abastecem a merenda escolar ou são levados para casa. Além disso, ações de plantio de mudas nativas, campanhas de redução do uso de plástico, rodas de conversa e oficinas de reaproveitamento fazem parte do cotidiano de muitas unidades escolares. Em algumas delas, o ambiente escolar se transforma em laboratório vivo para o ensino de ciências e cidadania.

As iniciativas se alinham à política educacional do estado de Sergipe, que vem estimulando práticas pedagógicas integradas à Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU), especialmente aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). A educação ambiental, nesse contexto, transcende o conteúdo curricular e se consolida como prática de vida. Neste 5 de junho — e ao longo de toda a semana — Sergipe mostra que preservar o meio ambiente é também educar com sensibilidade, ciência e compromisso.