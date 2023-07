Escolas da rede municipal concluem primeiro semestre do ano letivo

Seguindo o cronograma da Prefeitura de Aracaju, sob a coordenação da Secretaria Municipal da Educação (Semed), as aulas do primeiro semestre do ano letivo 2023 para os alunos do Ensino Fundamental e da Educação Infantil (pré-escola) foram encerradas nesta quarta-feira, 12. Já os alunos da creche em turno integral terão apenas um recesso a partir do dia 29, período necessário para manutenção, limpeza, higienização mais detalhada e a reorganização dos ambientes.

Para os alunos da Educação para Jovens e Adultos (EJA), as aulas ocorreram até o último dia 7. Tanto para estes, quanto para os estudantes das demais modalidades de ensino, o início do segundo semestre está previsto para o dia 14 de agosto. O secretário da Educação de Aracaju, Ricardo Abreu, afirma que este semestre está sendo concluído com êxito no encaminhamento das ações planejadas pela pasta para este ano.

“Estamos vivendo um período de recomposição de aprendizagem, em que a Secretaria Municipal da Educação tem se empenhado diuturnamente em suas ações para dirimir os prejuízos causados pelo período mais crítico da pandemia na educação dos nossos alunos. Ao final do primeiro semestre, os resultados de nossas avaliações formativas têm nos mostrado que estamos no caminho correto, principalmente no que diz respeito à alfabetização na idade certa. No segundo semestre, seguiremos desenvolvendo nossas ações com o foco também nas avaliações externas Saese e Saeb que serão realizadas no final do ano”, pontua o secretário Ricardo.

Reforço escolar

Em 26 Escolas de Ensino Fundamental (Emefs) da rede, do dia 17 a 28 de julho, as ações pedagógicas continuarão sendo ofertadas a cerca de dois mil alunos através do reforço pedagógico. Neste período, serão formadas turmas de, no máximo, dez estudantes, para que os professores possam fortalecer a aprendizagem daqueles que foram identificados com mais dificuldades através da Prova de Leitura. Além de dinâmicas, o caderno Relembrando, do programa Educaju, será trabalhado em sala de aula.

Neste primeiro semestre do ano, a Emef José Conrado de Araújo passou por mudanças de localização para que o prédio da escola, no bairro São Conrado, pudesse ser reformado e ampliado e funcionará como escola polo para outras unidades de ensino próximas.

Diretora dessa unidade de ensino, Carla Christina Gonçalves conta que a escola tem mantido o foco na recomposição da aprendizagem dos alunos, em virtude das consequências das aulas remotas no período de pandemia, e na preparação para as provas do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e do Sistema de Avaliação da Educação Básica de Sergipe (Saese).

“Além dos esforços para a recomposição da aprendizagem, este ano também é especial porque teremos, logo mais, as provas Saeb e Saese. É uma fase onde temos que focar o trabalho pedagógico, ainda mais, nas turmas que participarão destas avaliações. E no segundo semestre a gente continuará focado em tais premissas, para que tenhamos resultados ainda melhores ao final do ano”, explica a gestora.

Ascom Semed