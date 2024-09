Esporte e lazer marcaram final de semana em Sergipe com eventos

O último final de semana foi marcado por uma intensa agenda esportiva em Sergipe, reunindo centenas de atletas, espectadores e entusiastas em competições de diferentes modalidades. O estado sediou grandes eventos que movimentaram a comunidade esportiva, reforçando o protagonismo de Sergipe no cenário nacional e internacional.

No município de Campo do Brito, aconteceu o Campeonato Brasileiro de Tiro Prático, reunindo 460 atletas de 26 estados brasileiros e do Distrito Federal, além de participantes internacionais do Paraguai e da Argentina. O evento contou com a participação de 40 atletas sergipanos, consolidando-se como uma das maiores competições da modalidade no país.

Na capital, Aracaju, a Copa Brasil Master de Natação foi realizada na piscina da Universidade Tiradentes (Unit), reunindo 300 atletas da elite da natação brasileira, incluindo medalhistas olímpicos como Djan Madruga. Com cerca de 500 espectadores, o evento foi um espetáculo aquático, atraindo os melhores nadadores do país em um show de técnica e superação.

O Festival Paralímpico, promovido na Escola de Esporte Professor Kardec, celebrou o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, reunindo mais de 200 crianças, com e sem deficiência, que tiveram a oportunidade de conhecer e praticar modalidades paralímpicas como vôlei sentado, halterofilismo e paratletismo. Um dos destaques do evento foi Anna Jennifer, jovem promessa que iniciou sua trajetória nas Paralimpíadas Escolares e hoje integra a seleção brasileira de base do vôlei sentado. Ela compartilhou sua experiência e destacou a importância do festival para o crescimento como atleta. “Foi em eventos como este que percebi meu potencial. O festival paralímpico foi um divisor de águas na minha vida e tenho certeza de que pode transformar a vida de muitas outras crianças”.

Paralelamente, também foi realizado o exame de aptidão física dos atletas que irão compor a delegação sergipana nos Jogos da Juventude, que acontecerão na Paraíba, em novembro. A avaliação, que ocorreu no Centro de Saúde Ninota Garcia, em parceria com a Universidade Tiradentes, contou com uma equipe médica que atendeu mais de 70 jovens atletas, garantindo que todos estejam aptos para a competição.

Ainda durante o final de semana, a Copa Quilombola marcou presença nas comunidades de Capela, Porto da Folha e Laranjeiras. O evento, que agora faz parte do calendário anual do esporte sergipano, visa promover o lazer e valorizar o esporte nas comunidades quilombolas, fortalecendo a cultura local e oferecendo uma plataforma de inclusão social.

Mariana Dantas, secretária de Esporte e Lazer de Sergipe, destacou a importância desse final de semana para o esporte sergipano. “Ver tantas competições acontecendo simultaneamente, desde o alto rendimento até as práticas inclusivas, mostra que o esporte em Sergipe está mais vivo do que nunca. Estamos empenhados em apoiar e fortalecer todas as modalidades, proporcionando oportunidades para nossos atletas e trazendo grandes eventos para o nosso público. O esporte é transformador, e este final de semana foi a prova disso. Vamos continuar trabalhando para que Sergipe seja um verdadeiro celeiro de talentos e um exemplo de inclusão para o Brasil”, afirma.

Foto: Ascom Seel