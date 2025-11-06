Está tudo pronto para a Revisão Final do Enem 2025 nesta sexta-feira

A poucos dias da realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seed) acelera os preparativos para a Revisão Final 2025, que acontece nesta sexta-feira, 7 de novembro, no Ginásio de Esportes Constâncio Vieira, a partir das 8 horas. O evento reunirá cerca de 6 mil estudantes da Rede Pública Estadual de Ensino, matriculados no programa Pré-Universitário (PreUni). A ação, que se consolidou como a maior revisão pré-Enem do país, tem como objetivo reforçar os conteúdos e garantir que os alunos cheguem confiantes e preparados para realizar a prova.O Enem 2025 será aplicado nos dias 9 e 16 de novembro, e a expectativa é de que a mobilização estadual contribua diretamente para o bom desempenho dos alunos sergipanos. Esta edição da Revisão Final tem como tema ‘Conexões que transformam’, que reforça a importância da conexão e da dedicação compartilhadas como partes do processo de aprendizado.

Segundo o secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, o evento representa a culminância dos esforços de todo o ano letivo. “Essa revisão é mais do que uma preparação para o Enem; é o reflexo do nosso compromisso em garantir oportunidades e ampliar o acesso à educação de qualidade para todos os estudantes da nossa rede. Nossas equipes estão comprometidas e unidas para que o nosso estudante realize o sonho de ingressar no ensino superior”, afirma o secretário.

Para que tudo ocorra de forma organizada, a Seed mobilizou diversos setores e preparou tudo com muito cuidado para receber os estudantes. O Setor de Transporte da Seed (Setran) está à frente da logística que garantirá o deslocamento dos estudantes de todas as regiões do estado. “Ao todo, serão disponibilizados 69 ônibus e 60 micro-ônibus para atender à necessidade de transporte dos alunos de todas as regiões. Estaremos durante todo o dia organizando a logística e garantindo que o estudante também tenha segurança no retorno para casa”, afirma Sandra Ribeiro, diretora do Setran.

Já o Departamento de Alimentação Escolar (DAE) é responsável pela elaboração do cardápio e pelo acompanhamento durante o processo de preparação do almoço dos estudantes. “Todos os estudantes presentes no evento receberão um kit lanche assim que chegarem. O almoço será preparado no Atheneu Sergipense com todo carinho e segurança nutricional e será servido em grandes pontos de distribuição. Além disso, pontos de hidratação estarão espalhados por todo o ginásio”, destacou Lucileide Rodrigues, diretora do DAE.

Um diferencial desta edição da Revisão Final é a composição do palco, que contará com três telas de LCD (Liquid Crystal Display) em formato de triângulo, permitindo que todos os estudantes acompanhem cada detalhe das apresentações. Ao longo do Constâncio, estarão espalhados QR Codes para que os participantes também possam baixar todo conteúdo. Além disso, a aula também será transmitida pelo canal Educação Sergipe, no YouTube.

O evento contará ainda com a presença de equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), preparadas para eventuais ocorrências. Os estudantes também serão recepcionados pelas equipes do Programa Acolher, as quais estarão presentes para garantir o acolhimento necessário, caso seja preciso..

“Está tudo pronto para que a nossa Revisão Final seja um grande sucesso por mais um ano consecutivo. Ficamos felizes ao ver a união dos esforços para que tudo ocorra dentro do planejado e atenda a expectativa dos nossos futuros universitários”, pontuou a professora Eliane Passos, diretora do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (Dase/Seed).

Foto: Ascom Seed