Estação Cidadania abre inscrições para diversas modalidades esportivas

A Secretaria da Juventude e do Esporte de Aracaju (Sejesp) está com inscrições abertas para novas turmas no maior complexo esportivo da capital: o Estação Cidadania. Situado no bairro Bugio, o espaço oferece gratuitamente várias modalidades esportivas para diferentes públicos, desde crianças até idosos. Existem opções de esportes individuais e coletivos, além de aulas de ritmos, dança e treinamento funcional.

As inscrições para novas turmas acontecem de 10 a 14 de fevereiro em três períodos: 8h às 11h / 14h às 17h / 18h às 20h. Estão disponíveis as seguintes modalidades: funcional, futsal, ginástica rítmica, atletismo, basquete, judô, vôlei, jiu-jítsu, dança, ginástica dance, fut7 feminino e masculino, capoeira, ritmos e taekwondo.

Os interessados devem procurar a coordenação do espaço, entre 7h e 18h, munidos de cópias de RG e CPF, comprovante de residência e uma foto 3×4. Menores de idade precisam da presença dos pais ou responsável com a devida documentação pessoal, além da declaração de matrícula escolar para efetivar a inscrição. O Estação Cidadania está localizado na rua Cleovansóstenes dos Santos, no Bugio.

O Estação Cidadania conta com um moderno ginásio poliesportivo para a prática de modalidades olímpicas e paralímpicas, pistas de atletismo e de salto em distância, parque infantil, vestiários, enfermaria e um campo de futebol em grama.

Texto e foto AAN